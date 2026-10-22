У Житомирі зупинився весь електротранспорт

Рух усього електротранспорту буде призупинено до кінця доби

У Житомирі через дефіцит в енергосистемі призупинено рух електротранспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Житомирську міську раду.

«Через складну ситуацію з електропостачанням до кінця доби рух усього електротранспорту в Житомирі буде призупинено. Стежте за офіційними повідомленнями щодо роботи громадського транспорту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі через відключення світла в ліфтах застрягли люди. Інцидент стався одночасно у 40 ліфтах.

Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради Андрій Гуменюк звернувся до житомирян, які власними силами намагалися визволитися з ліфта, ламаючи його. Тож містян закликають стежити за графіками відключень, а якщо їм треба спуститися вниз, то краще робити це пішки.

До слова, у ніч проти 20 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти у семи областях України. Внаслідок ударів виникли нові знеструмлення.