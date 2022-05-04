Скоро кидатимуться балалайками – Кім вчергове потролив окупантів (фото)

Рятувальники знешкоджують вибухонебезпечні предмети, що залишилися після обстрілів

Росіяни під час обстрілів використовують зброю ще радянських часів

Ні дня без тролінгу окупантів не минає у начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Так, 3 травня він оприлюднив фото знайдених у регіоні вибухонебезпечних предметів, котрі свідчать – росіяни використовують зброю ще радянських часів.

«Вгадайте, що це? Це деталь від стародавнього зенітно-ракетного комплексу «Круг». Від ракети 3М8 у ньому. Це, мабуть, стартовий твердопаливний ракетний двигун 3Ц5. Я не фахівець, але відчуваю, що балалайками в нас кидатимуться скоро», – написав Кім.

Відомо, що ракета від ЗРК «Круг» прийнятого на озброєння СРСР в 1965 році.

Згодом на Миколаївщині оголосили повітряну тривогу, і Кім знову ж таки жартома повідомив про її завершення: «Балалайки прилетіли, відбій повітряної тривоги».

А коли буквально за 10 хвилин сирени ввімкнулися ще раз, начальник Миколаївської ОВА написав: «Не повірите, знову тривога, може образилися».

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому обстрілюють поверхню води.

«Кілька годин тому зіпсували мені всю рибалку», – підписав відео Кім.

Як повідомлялося, росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградській області. Про це розповів голова громади Євгеній Звіздовський.

Нагадаємо, увечері 3 травня росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.Ракетними ударами окупанти пошкодили дві електропідстанції. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста. «Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії», –поінформував мешканців Львова його мер. Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Крім того, увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.