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    Події в Україні

    Скоро кидатимуться балалайками – Кім вчергове потролив окупантів (фото)

    Рятувальники знешкоджують вибухонебезпечні предмети, що залишилися після обстрілів - Скоро кидатимуться балалайками – Кім вчергове потролив окупантів (фото)
    Рятувальники знешкоджують вибухонебезпечні предмети, що залишилися після обстрілів
    фото: Віталій Кім/Telegram

    Росіяни під час обстрілів використовують зброю ще радянських часів

    Ні дня без тролінгу окупантів не минає у начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Так, 3 травня він оприлюднив фото знайдених у регіоні вибухонебезпечних предметів, котрі свідчать – росіяни використовують зброю ще радянських часів.

    «Вгадайте, що це? Це деталь від стародавнього зенітно-ракетного комплексу «Круг». Від ракети 3М8 у ньому. Це, мабуть, стартовий твердопаливний ракетний двигун 3Ц5. Я не фахівець, але відчуваю, що балалайками в нас кидатимуться скоро», – написав Кім.

    Відомо, що ракета від ЗРК «Круг» прийнятого на озброєння СРСР в 1965 році.

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    Скоро кидатимуться балалайками – Кім вчергове потролив окупантів (фото)
    Скоро кидатимуться балалайками – Кім вчергове потролив окупантів (фото)
    Скоро кидатимуться балалайками – Кім вчергове потролив окупантів (фото)
    Скоро кидатимуться балалайками – Кім вчергове потролив окупантів (фото)

    Згодом на Миколаївщині оголосили повітряну тривогу, і Кім знову ж таки жартома повідомив про її завершення: «Балалайки прилетіли, відбій повітряної тривоги».

    А коли буквально за 10 хвилин сирени ввімкнулися ще раз, начальник Миколаївської ОВА написав: «Не повірите, знову тривога, може образилися».

    Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому обстрілюють поверхню води.

    «Кілька годин тому зіпсували мені всю рибалку», – підписав відео Кім.

    Як повідомлялося, росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградській області. Про це розповів голова громади Євгеній Звіздовський.

    Нагадаємо, увечері 3 травня росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.

    Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.Ракетними ударами окупанти пошкодили дві електропідстанції. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

    Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста. «Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії», –поінформував мешканців Львова його мер. Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

    Крім того, увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

    Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

    Теги: росія окупанти Закарпаття війна Андрій Садовий УДАР мер Україна окупація час #stoprussia
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    Скоро кидатимуться балалайками – Кім вчергове потролив окупантів (фото)