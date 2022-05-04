Зеленський: нам потрібні всі люди з Маріуполя – і цивільні, і військові

«Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з «Азовсталі»

Президент Володимир Зеленський подякував усім причетним за можливість евакуювати людей з Маріуполя, який залишається в облолзі російької армії. Про це він заявив у вечірньому відеозверенні.

«Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з «Азовсталі» в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва», – сказав президент.

Він нагадав, що сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей.

«Це – жінки, діти. Вони були понад два місяці у сховищах. Тільки уявіть! Наприклад, дитині шість місяців, два з яких вона провела під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди – у повній безпеці. Вони отримають усю необхідну допомогу», – зазначив Зеленський.

Президент подякував усім, від кого залежав порятунок цих людей. Він запевнив, що влада робитиме все можливе, щоб евакуювати усіх – і цивільних, і військових.

«Безумовно, ми робитимемо все, щоб дістати з Маріуполя та Азовсталі усіх наших людей. Це складно, Але нам потрібні всі!», – додав Зеленський.

Раніше мер Маріуполя заявив, що щонайменше 200 цивільних осіб залишаються в пастці на сталеливарному заводі разом з бойовиками, і що в цілому в Маріуполі залишаються 100 тисяч цивільних осіб.

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що до Запоріжжя прибула колона з 106 людьми, евакуйованими з заводу «Азовсталь» в Маріуполі.

Верещук додала, що припинення вогню навколо «Азовсталі» було недостатньо тривалим, щоб вивести всіх цивільних осіб, «тому ще сотні жінок, дітей і літніх людей знаходяться під завалами».

За її словами, на заводі також знаходяться 40 важкопоранених солдатів, яким терміново потрібна медична допомога. Із 150 осіб, які змогли покинути зруйнований комплекс, 106 були відправлені в Запоріжжя.

Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».

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