Окупанти обстріляли Кіровоградщину

Вороги завдали ракетного удару по території Долинської громади на Кіровоградщині

Росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградській області. Про це повідомив голова Долинської міської територіальної громади Євгеній Звіздовський у Facebook.

«Маємо приліт ракети на території громади!», – повідомив Звіздовський.

Він закликав мешканців не панікувати та не публікувати фото наслідків удару.

У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

Ракетними ударами окупанти пошкодили дві електропідстанції. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста

«Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії», –поінформував мешканців Львова його мер.

Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.