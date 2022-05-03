Окупанти обстріляли Кіровоградщину
Вороги завдали ракетного удару по території Долинської громади на Кіровоградщині
«Маємо приліт ракети на території громади!», – повідомив Звіздовський.
Він закликав мешканців не панікувати та не публікувати фото наслідків удару.
У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.
Ракетними ударами окупанти пошкодили дві електропідстанції. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
Також Садовий повідомив про перебої з електропостачанням в частині міста
«Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. В частині міста немає електроенергії», –поінформував мешканців Львова його мер.
Відомо про щонайменще чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.
Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.
Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.