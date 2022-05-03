Маємо результат операції з «Азовсталі»: Зеленський підбив підсумки 69 дня війни (відео)

Президент розповів, що з Маріуполя 3 травня вдалось вивезти 156 людей

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 69 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Зеленський повідомив, що евакуація 156 людей із Маріуполя, які прибули 3 травня до Запоріжжя, потребувала багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва.

«Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з «Азовсталі» в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей. Це жінки, діти. Вони були понад два місяці у сховищах. Тільки уявіть! Наприклад, дитині шість місяців, два з яких вона провела під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди – у повній безпеці. Вони отримають усю необхідну допомогу», – сказав президент.

«Нарешті ці люди в повній безпеці, отримують допомогу. І я вдячний усім, від кого залежав порятунок цих людей, хто домовлявся і допомагав. Вдячний кожному і кожний, хто забезпечив фізичне переміщення людей гуманітарним коридором», – сказав президент.

«Безумовно, ми продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя і «Азовсталі« усіх наших людей. Це складно, але нам потрібні всі, хто там залишається – і цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займались цим питанням», – наголосив голова держави.

Він додав, що вдалося досягти припинення вогню майже на три доби заради гуманітарного коридору, проте зараз російські війська не дотримуються домовленості.

Раніше мер Маріуполя заявив, що щонайменше 200 цивільних осіб залишаються в пастці на сталеливарному заводі разом з бойовиками, і що в цілому в Маріуполі залишаються 100 тисяч цивільних осіб.

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що до Запоріжжя прибула колона з 106 людьми, евакуйованими з заводу «Азовсталь» в Маріуполі.

Верещук додала, що припинення вогню навколо «Азовсталі» було недостатньо тривалим, щоб вивести всіх цивільних осіб, «тому ще сотні жінок, дітей і літніх людей знаходяться під завалами».

За її словами, на заводі також знаходяться 40 важкопоранених солдатів, яким терміново потрібна медична допомога. Із 150 осіб, які змогли покинути зруйнований комплекс, 106 були відправлені в Запоріжжя.

Нагадаємо, що вдень 3 травня рашисти почали штурм «Азовсталі».

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