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    Економіка та фінанси

    Гетманцев розповів, який ефект очікується від підвищення військового збору

    . Сьогодні абсолютний пріоритет &ndash; це потреби армії - Гетманцев розповів, який ефект очікується від підвищення військового збору
    . Сьогодні абсолютний пріоритет – це потреби армії
    фото з відкритих джерел

    Глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики наголошує, що потреби армії – це пріоритет

    Потреби армії під час війни – це абсолютний пріоритет. Саме тому в Україні вирішили підвищити ставку військового збору. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів головний парламентський фінансист, очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    «Відбувається консолідація всіх наявних резервів. Це один з них. Ефект – приблизно мільярд доларів на рік», – пояснив Гетманцев.

    Також Данило Гетманцев розповів, що рішення скасувати мито на ввезені в Україну автівки виявилося неоднозначним і навіть неприємним з точки зору міжнародної політики України.

    «Виходить шокуюча для наших партнерів річ: з одного боку, ми просимо у всього світу гроші на війну, а з іншого – витрачаємо свої власні на кілометрові черги автівок біля кордону», – зазначив народний депутат.

    Нагадаємо, нардепка від «Батьківщини» Альона Шкрум заявила, що масове ввезення дорогих автомобілів під нульове розмитнення – це міф. Насправді, зазначила депутатка, за час дії цієї норми до України завезли тільки 40 автомобілів, ціна яких перевищувала 2 млн грн.

    Раніше Мер Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що пільги для ФОПів, введені на час війни, є шкідливими. У містах, де нема активних бойових дій, ресторани заповнені, а податки ніхто не платить.

    Читайте також інтерв’ю: Данило Гетманцев: Рекомендую заробляти гроші та економити



    Теги: росія окупанти податки депутат війна гроші Україна окупація Данило Гетманцев час пільги #stoprussia
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    Гетманцев розповів, який ефект очікується від підвищення військового збору