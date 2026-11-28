У ніч на 29 листопада унаслідок російської атаки ударними безпілотниками по місту Синельникове на Дніпропетровщині поранення дістали двоє 17-річних хлопців. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає «Главком».

Обох постраждалих із важкими травмами госпіталізували до медичного закладу, де лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу в місті пошкоджено приватний житловий будинок, будівлю станції технічного обслуговування та автомобілі.

Як відомо, російські війська 24 листопада атакували житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі Дніпра. Унаслідок удару вщент зруйновано декілька осель, пошкоджено щонайменше сім прилеглих будинків та ліцей. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За словами мера, у пошкоджених будинках вибито сотні вікон. Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють. У прилеглому ліцеї внаслідок атаки розбито вікна в дитячій їдальні.

22 листопада російський безпілотник влучив у десятиповерховий житловий будинок на масиві Перемога у Дніпрі.

Від удару в одній із квартир пробило покрівлю та стелю, а кімнати засипало уламками бетону. У під'їзді зупинено ліфт, оскільки уламки пошкодили стіни ліфтової шахти. У будинку проведуть додаткове технічне обстеження.

Варто нагадати, що російські війська 16 листопада атакували Дніпро. За повідомленнями місцевих ЗМІ, під удар потрапив завод «Олейна», який спеціалізується на виробництві соняшникової олії. Водночас у різних районах міста зафіксовано влучання та пожежі на підприємствах.