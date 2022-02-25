Військові втратили контроль за переправою до Херсона

У Херсоні залишається напруженою ситуація в місті

Після запеклих боїв на підступах до міста українські військові втратили контроль над переправою до міста. Як повідомляється, ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста. Про це ідеться у повідомленні Херсонської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося раніше, в Херсонські області прикордонники ведуть бої з російськими військами. В бою троє з них загинули, є поранені.