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    Військові втратили контроль за переправою до Херсона

    Окупанти прорвали оборону Херсона - Військові втратили контроль за переправою до Херсона
    Окупанти прорвали оборону Херсона
    скрін з відео

    У Херсоні залишається напруженою ситуація в місті

    Після запеклих боїв на підступах до міста українські військові втратили контроль над переправою до міста. Як повідомляється, ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста. Про це ідеться у повідомленні Херсонської обласної державної адміністрації.

    Як повідомлялося раніше, в Херсонські області прикордонники ведуть бої з російськими військами. В бою троє з них загинули, є поранені.

    Теги: Росія Херсон
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    Військові втратили контроль за переправою до Херсона