Біля Києва супутники зафіксували величезну колону ворожої техніки (фото)

Ворог підтягується до столиці

Неподалік Києва вдень 28 лютого зафіксували величезну колону ворожої техніки. Її довжина становить понад 27 кілометрів. Про це пише Reuters.

Техніку окупанта зафіксували на супутникових знімках Maxar Technologies. Колона рухалася в південному напрямку до Києва.

Війська агресора помітили на схід від міжнародного аеропорту «Антонов» у селищі Гостомель. Останніми днями там тривають запеклі бої між українськими військовими та російськими загарбниками.

У складі колони: танки, броньована техніка, одиниці польової артилерії, техніка для забезпечення військ.

Нагадаємо, Київ – ключова мета окупантів: президент про ворожі плани (відео).

Учора в Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину: десятки загиблих (фото).

Як відомо, окупанти обстрілюють мирних мешканців, а з Білорусі війська рухаються до Волині.

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