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    Події в Україні

    Біля Києва супутники зафіксували величезну колону ворожої техніки (фото)

    Окупанти зганяють підкріплення до столиці<br /><br /> - Біля Києва супутники зафіксували величезну колону ворожої техніки (фото)
    Окупанти зганяють підкріплення до столиці

    фото/ Maxar Technologies

    Ворог підтягується до столиці

    Неподалік Києва вдень 28 лютого зафіксували величезну колону ворожої техніки. Її довжина становить понад 27 кілометрів. Про це пише Reuters.

    Техніку окупанта зафіксували на супутникових знімках Maxar Technologies. Колона рухалася в південному напрямку до Києва.

    Війська агресора помітили на схід від міжнародного аеропорту «Антонов» у селищі Гостомель. Останніми днями там тривають запеклі бої між українськими військовими та російськими загарбниками.

    У складі колони: танки, броньована техніка, одиниці польової артилерії, техніка для забезпечення військ.

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    Теги: Київ війна Антонов військова техніка
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    Біля Києва супутники зафіксували величезну колону ворожої техніки (фото)