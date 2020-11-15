До 7 градусів морозу і сніг на сході: якою буде погода в понеділок

У Києві поки снігу не передбачається

Синоптики попередили про істотне похолодання 16 листопада

У понеділок, 16 листопада, у східних областях України очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі та вдень 2-7° морозу.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У Сумській, Чернігівській, Запорізькій та більшості центральних областей у понеділок місцями невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу; температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

На решті території без істотних опадів, місцями туман; температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла, на заході країни та півдні Одещини до 10°.

У Києві та Київській області завтра без істотних опадів. Температура вночі та вдень у столиці 2-4° тепла; по області вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

У наступні два дні, 17-18 листопада, в Україні збережеться хмарна погода з опадами в окремих областях.

Зокрема, 17 листопада у східній частині сніг, у західних та південно-західних областях невеликий та помірний дощ (в Карпатах з мокрим снігом), вдень у більшості північних та Черкаській областях невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. 18 листопада вночі на крайньому сході сніг, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

В Україні, крім західної частини та більшості південних областей, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, 17 листопада на північному сході, 18 листопада у східних областях 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у східній частині 0-5° морозу; у західних областях та на півдні Одещини вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

У столичному регіоні 17-18 листопада хмарно. Вдень 17 листопада та вночі 18 листопада невеликий дощ та мокрий сніг, в решту часу без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Упродовж 19-20 листопада синоптики не очікують суттєвих змін у погоді в Україні.

У східній частині країни буде без опадів, лише вдень 20 листопада невеликий мокрий сніг. Температура вночі 3-9°, 19 листопада до 12° морозу, вдень 0-5° морозу.

На решті території опадів також не очікується, лише вдень 20 листопада у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях невеликий дощ і мокрий сніг, на крайньому заході невеликий дощ.

Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла, у західній частині країни та на Одещині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-9° тепла, на Закарпатті до 11°.

У Києві 19-20 листопада переважатиме суха погода. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Нагадаємо, що 15 листопада у Харкові випав перший сніг.