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    Весна в Антарктиді: українську полярну станцію замело снігом

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    <div class="post-item__photo-author">Станцію Академік Вернадський замело снігом</div> - Весна в Антарктиді: українську полярну станцію замело снігом
    Станцію Академік Вернадський замело снігом
    Фото: facebook.com/AntarcticCenter

    Снігу намело висотою понад півтора метра

    В Антарктиді українську станцію Академік Вернадський замело снігом в кінці весни, яка зараз триває у Південній півкулі. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

    «Висота снігового покриву становить 169-170 см, що є рекордом для цього року зимівлі», - йдеться в повідомленні.

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    Весна в Антарктиді: українську полярну станцію замело снігом
    Весна в Антарктиді: українську полярну станцію замело снігом
    Весна в Антарктиді: українську полярну станцію замело снігом
    Весна в Антарктиді: українську полярну станцію замело снігом

    Повідомляється, що полярникам додалося роботи, щоб відкопати шлях назовні.

    Також нагадаємо, що до України повернули тіло полярника, який помер півроку тому. Нагадаємо, 8 травня на станції «Академік Вернадський» загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. Керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий повідомив, що, за попередньою інформацією, кухар «наклав на себе руки через особисті проблеми».

    У вересні стартував конкурс з відбору кандидатів на 26-ту українську антарктичну експедиціюПереможці конкурсу проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції «Академік Вернадський» в Антарктиді з весни 2021-го до весни 2022-го року. Всього планують набрати 12 осіб. 

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