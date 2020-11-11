Весна в Антарктиді: українську полярну станцію замело снігом

Снігу намело висотою понад півтора метра

В Антарктиді українську станцію Академік Вернадський замело снігом в кінці весни, яка зараз триває у Південній півкулі. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

«Висота снігового покриву становить 169-170 см, що є рекордом для цього року зимівлі», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що полярникам додалося роботи, щоб відкопати шлях назовні.

Також нагадаємо, що до України повернули тіло полярника, який помер півроку тому. Нагадаємо, 8 травня на станції «Академік Вернадський» загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. Керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий повідомив, що, за попередньою інформацією, кухар «наклав на себе руки через особисті проблеми».

У вересні стартував конкурс з відбору кандидатів на 26-ту українську антарктичну експедицію. Переможці конкурсу проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції «Академік Вернадський» в Антарктиді з весни 2021-го до весни 2022-го року. Всього планують набрати 12 осіб.