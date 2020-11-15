Київ затягнув густий туман (фото)
Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря
Увечері в неділю, 15 листопада, Київ накрив сильний густий туман. При цьому в повітрі відчувається запах горілого.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Як видно на фото, зроблених мешканцями Троєщини і Позняків, через туман на відстані 30 метрів уже практично нічого не видно, крім вогників із сусідніх багатоповерхівок.
За словами місцевих жителів, в повітрі також присутній запах горілих продуктів.
Станом на 21:44 15 листопада Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 159 при нормі у 50.
Нагадаємо, що 15 листопада у Харкові випав перший сніг.