Київ затягнув густий туман (фото)

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 159 при нормі у 50.

Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря

Увечері в неділю, 15 листопада, Київ накрив сильний густий туман. При цьому в повітрі відчувається запах горілого.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Як видно на фото, зроблених мешканцями Троєщини і Позняків, через туман на відстані 30 метрів уже практично нічого не видно, крім вогників із сусідніх багатоповерхівок.

За словами місцевих жителів, в повітрі також присутній запах горілих продуктів.

Станом на 21:44 15 листопада Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 159 при нормі у 50.

Нагадаємо, що 15 листопада у Харкові випав перший сніг.