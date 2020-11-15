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    Київ затягнув густий туман (фото)

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    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 159 при нормі у&nbsp;50. - Київ затягнув густий туман (фото)
    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 159 при нормі у 50.

    Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря

    Увечері в неділю, 15 листопада, Київ накрив сильний густий туман. При цьому в повітрі відчувається запах горілого.

    Про це повідомляють користувачі соцмереж.

    Як видно на фото, зроблених мешканцями Троєщини і Позняків, через туман на відстані 30 метрів уже практично нічого не видно, крім вогників із сусідніх багатоповерхівок.

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    Київ затягнув густий туман (фото)
    Київ затягнув густий туман (фото)
    Київ затягнув густий туман (фото)
    Київ затягнув густий туман (фото)
    Київ затягнув густий туман (фото)

    За словами місцевих жителів, в повітрі також присутній запах горілих продуктів.

    Станом на 21:44 15 листопада Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

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    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 159 при нормі у 50.

    Нагадаємо, що 15 листопада у Харкові випав перший сніг.

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    Теги: Київ атмосферне явище повітря
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