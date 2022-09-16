Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Собаки тягали Маріуполем людські кінцівки: деталі свідчень Тайри у США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Собаки тягали Маріуполем людські кінцівки: деталі свідчень Тайри у США
Окупанти майже повністю знищили Маріуполь
фото з відкритих джерел

Тайра розповіла про перебування в полоні та російську блокаду Маріуполя

Стали відомі деталі виступу Юлії Паєвської (Тайри) перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США).

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, Тайра розповіла про перебування в полоні та російську блокаду Маріуполя:

  • Серед ув‘язнених були вагітні, доля яких невідома ані рідним, ані державі;
  • Бійця, якого били три години, кинули в підвал;
  • Мертва дитина на руках у матері;
  • Семирічний хлопчик з кульовим пораненням помер на руках парамедикині;
  • Ув’язнені у своїх камерах тижнями кричали і помирали від тортур без будь-якої медичної допомоги;
  • Ув’язнених змусили зняти одяг перед тим, як їх убити;
  • Люди набирали воду з калюж;
  • Собаки тягали містом людські кінцівки.

За словами Паєвської, російський військовий, катуючи її, запитав: «Ви знаєте, чому ми це робимо з вами?». «Тому що ви можете», – відповіла вона.

Як повідомлялося, парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яка відчула на собі жахи російського полону, дала свої свідчення перед Гельсінською комісією США.

Нагадаємо, Юлія Паєвська потрапила у російський полон у березні цього року в Маріуполі. 

17 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню Юлію Паєвську.

Згодом Юлія Паєвська розказала про те, у яких умовах вона перебувала у ворогів. Жінка зазначила, що умови утримання більше нагадували концтабір.

Читайте також: Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
Теги: Тайра полон росія Маріуполь окупанти війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У фільтраційних таборах окупанти вивчають українців на предмет «нацистських знаків»
Пройшли п’ять фільтраційних таборів. Інтерв’ю з маріупольцем, який втік із Росії Війна і право
Вчора, 22:03
Бідняков завжди дуже емоційно розповідає про рідне місто
Телеведучий Бідняков вразив відео, як в Маріуполі співають гімн України
Вчора, 20:41
Юлія Паєвська виступила перед Гельсінською комісією США
Тайра у США дала свідчення про блокаду Маріуполя і жахи російського полону
Вчора, 19:10

Події в Україні

Собаки тягали Маріуполем людські кінцівки: деталі свідчень Тайри у США
Собаки тягали Маріуполем людські кінцівки: деталі свідчень Тайри у США
Нічний обстріл Харкова: серед постраждалих є діти
Нічний обстріл Харкова: серед постраждалих є діти
Очільник Куп’янської РВА заявив про виявлені випадки тортур і катувань на звільнених територіях
Очільник Куп’янської РВА заявив про виявлені випадки тортур і катувань на звільнених територіях
ЗСУ попереджають: окупанти готують провокації під чужим прапором
ЗСУ попереджають: окупанти готують провокації під чужим прапором
Німеччина поставить Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Mars
Німеччина поставить Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Mars
У Криму викладач опинився за ґратами через пісню про Bayraktar
У Криму викладач опинився за ґратами через пісню про Bayraktar

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Резніков показав Путіну те, чого в Кремлі точно немає (фото)
130K
Зеленський потрапив у ДТП: кадри з місця події (відео)
112K
Путін на зустрічі з президентом Туркменістану робив дивні рухи (відео) 
93K
Жителі Вінниччини та Черкащини чули вибухи. Місцева влада прокоментувала ситуацію
83K
Чому Путін ховається від росіян: Арестович назвав несподівану причину
69K
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)

Новини

Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Сьогодні, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Вчора, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Вчора, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
14 вересня, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
14 вересня, 07:19

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту