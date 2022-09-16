Собаки тягали Маріуполем людські кінцівки: деталі свідчень Тайри у США

Тайра розповіла про перебування в полоні та російську блокаду Маріуполя

Стали відомі деталі виступу Юлії Паєвської (Тайри) перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США).

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, Тайра розповіла про перебування в полоні та російську блокаду Маріуполя:

Серед ув‘язнених були вагітні, доля яких невідома ані рідним, ані державі;

Бійця, якого били три години, кинули в підвал;

Мертва дитина на руках у матері;

Семирічний хлопчик з кульовим пораненням помер на руках парамедикині;

Ув’язнені у своїх камерах тижнями кричали і помирали від тортур без будь-якої медичної допомоги;

Ув’язнених змусили зняти одяг перед тим, як їх убити;

Люди набирали воду з калюж;

Собаки тягали містом людські кінцівки.

За словами Паєвської, російський військовий, катуючи її, запитав: «Ви знаєте, чому ми це робимо з вами?». «Тому що ви можете», – відповіла вона.

Як повідомлялося, парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яка відчула на собі жахи російського полону, дала свої свідчення перед Гельсінською комісією США.

Нагадаємо, Юлія Паєвська потрапила у російський полон у березні цього року в Маріуполі.

17 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню Юлію Паєвську.

Згодом Юлія Паєвська розказала про те, у яких умовах вона перебувала у ворогів. Жінка зазначила, що умови утримання більше нагадували концтабір.