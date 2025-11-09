Головна Країна Події в Україні
Сотні кілометрів сіток: як старе французьке спорядження захищає Україну від дронів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Сотні кілометрів сіток: як старе французьке спорядження захищає Україну від дронів
Українські солдати йдуть дорогою, затягнутою протидроновою сіткою, у місті Костянтинівка, розташованому на лінії фронту у Донецькій області
фото: Анатолій Степанов/Reuters

Сітки, якими раніше французи ловили рибу, тепер використовують в Україні для перехоплення російських дронів

Виявилося, що старі рибальські сітки, які постачає Франція, є ефективним інструментом для захисту українських автошляхів від російських безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

У французькому регіоні Бретань, розташованому на північному заході країни, викинуті рибальські сітки завжди становили проблему, оскільки зазвичай використовуються не більше двох років, а потім засмічують узбережжя.

Тепер ці сітки, які раніше ловили рибу, використовують в Україні для перехоплення російських дронів. Французька благодійна організація Kernic Solidarités вже відправила дві партії загальною довжиною 280 кілометрів. У прифронтових зонах їх натягують уздовж доріг, створюючи «тунелі». Російські БпЛА, потрапляючи в них, застрягають, немов мухи в павутинні.

«У цьому регіоні не бракує рибальських сіток. Проблема в тому, що з ними робити, оскільки кілька компаній, які їх переробляють, закрилися. Якщо вони їм потрібні для створення стін проти дронів та порятунку життів в Україні, вони можуть їх отримати. Коли ми дізналися, що Україні потрібні сітки, рибальська спільнота швидко відреагувала», – заявив президент організації Жерар Ле Дюфф.

Інший представник, Крістіан Абазію, зазначив, що у них немає коштів на подальше відправлення сіток. Організація зараз веде переговори, щоб Україна сама організувала логістику – відправила вантажівки до Франції, щоб забрати матеріал.

«Ми допоможемо дістати сітки та завантажити їх, але у нас немає бюджету, щоб продовжувати самостійно організовувати конвої», – додав Абазію.

Нагадаємо, у звіті аналітиків DeepState йдеться, що ситуація в Покровську на сході України описується як складна та нестабільна. Місто не є під повним контролем ворога, хоча там активно ведуться бої між підрозділами Сил Оборони України та російськими військами.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

