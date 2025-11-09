Сотні кілометрів сіток: як старе французьке спорядження захищає Україну від дронів

Сітки, якими раніше французи ловили рибу, тепер використовують в Україні для перехоплення російських дронів

Виявилося, що старі рибальські сітки, які постачає Франція, є ефективним інструментом для захисту українських автошляхів від російських безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

У французькому регіоні Бретань, розташованому на північному заході країни, викинуті рибальські сітки завжди становили проблему, оскільки зазвичай використовуються не більше двох років, а потім засмічують узбережжя.

Тепер ці сітки, які раніше ловили рибу, використовують в Україні для перехоплення російських дронів. Французька благодійна організація Kernic Solidarités вже відправила дві партії загальною довжиною 280 кілометрів. У прифронтових зонах їх натягують уздовж доріг, створюючи «тунелі». Російські БпЛА, потрапляючи в них, застрягають, немов мухи в павутинні.

«У цьому регіоні не бракує рибальських сіток. Проблема в тому, що з ними робити, оскільки кілька компаній, які їх переробляють, закрилися. Якщо вони їм потрібні для створення стін проти дронів та порятунку життів в Україні, вони можуть їх отримати. Коли ми дізналися, що Україні потрібні сітки, рибальська спільнота швидко відреагувала», – заявив президент організації Жерар Ле Дюфф.

Інший представник, Крістіан Абазію, зазначив, що у них немає коштів на подальше відправлення сіток. Організація зараз веде переговори, щоб Україна сама організувала логістику – відправила вантажівки до Франції, щоб забрати матеріал.

«Ми допоможемо дістати сітки та завантажити їх, але у нас немає бюджету, щоб продовжувати самостійно організовувати конвої», – додав Абазію.

