Операція «Дельфін». Білецький розкрив деталі унікального прориву на Харківщині

glavcom.ua
Операція «Дельфін». Білецький розкрив деталі унікального прориву на Харківщині

«Настільки різнопланового і масштабного обману противника ще не було»

В серпні 2024 року Третя штурмова бригада здійснила унікальну наступальну операцію на Харківському напрямку з кодовою назвою «Дельфін»: бійці прорвали фронт майже на два кілометри, поступаючись ворогу силами у співвідношенні 1 до 2,5. В інтервʼю каналу «Бомбардир» Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, вперше розкрив деталі цієї операції.

«Ключовим фактором успіху було введення противника в оману. Я багато приділяю уваги саме цьому фактору, але настільки широкомасштабно і різнопланово цього ще не робилось», – розповів Білецький.

На той момент росіяни володіли ініціативою. Задачею операції було змусити їх відмовитися від намірів і перехопити ініціативу. Ворогу «зливали» недостовірну інформацію про плани бригади наступати в районі Новоєгорівки через «зламані» ПК, цивільних мешканців, радіогру із застосуванням майже сотні радіостанцій. У підсумку всі розвідданні ворога свідчили про створення ударного угруповання.

«Противник вводився в оману кіберспособом, радіогрою, переміщенням техніки. Ми розуміли, що у нього є і реальні агенти, крім наших. Організували нічне переміщення танкової техніки на тралах. Насправді вона робила коло, але людям здавалося, що йде нескінченне накопичення техніки», – розповів Білецький.

Він також наголосив на величезній інженерній роботі. Бригада застосувала півтора десятка макетів БМП, БТРів, танків, «заховала» їх у псевдокапоніри, макети маскували і водночас підігрівали – для виявлення тепловізійними камерами противника.

У день операції колона техніки також здійснила обманний маневр – відпрацьовувала по ворожій позиції на хибному напрямку. Росіяни були впевнені, що втратили передові позиції і прогавили наступ – їм ніхто не повідомив, що прорив насправді відбувся на іншій ділянці.

«Противник, на якого почали наступати біля четвертої ранку, роздуплився майже під 16:00 – 17:00 годину. Тільки тоді він почав кидати ресурси, резерви, але було запізно… Один із найкращих, як на мене, варіантів – своїми діями змусити противника перейти до безсенсових і непідготовлених контрдій. Непідготовлений контрнаступ – це завжди “м’ясо”», – розповів Білецький.

У результаті Трійка покращила тактичне положення, стерла наступальний потенціал противника на пів місяця, виграла час на відновлення сил і зміцнення оборони.

Білецький назвав такі операції – від ідеї до реалізації – результатом роботи великої команди: «Ти можеш думати, що ти найрозумніший. Можливо, так і є. Але маленький нюанс: точно не найрозумніший серед 10 чи 15 людей. Твоя задача – зробити так, щоб ідей було максимум. І добре, якщо командир в змозі відсіяти перспективні речі від безперспективних».

