Залетів на балкон. У Житомирі постраждала домашня білка через двигун російського шахеда

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
23 грудня Росія атакувала Житомир
фото: Іnstagram/a.a.vakulenko

У дитячу кімнату однієї з квартир будинку у Житомирі потрапив двигун шахеда РФ

23 грудня Росія здійснила черговий обстріл мирних міст України, серед цілей РФ був Житомир. Зокрема, уламки одного із шахів РФ потрапили у квартиру Антона Вакуленка. А двигун шахеда залетів в дитячу кімнату, де перебувала домашня улюблениця родини – білка. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку українця.

За словами Антона Вакуленка, інцидент стався вранці під час масштабного обстрілу.«День сьогодні не задався: у дитячу прилетіла ось ця штука від шахеда, розміром як моя нога. А от на балкон прилетів мотор від шахеда», – поділився чоловік.

Двигун шахеда залетів в дитячу кімнату
Двигун шахеда залетів в дитячу кімнату
фото: Іnstagram.com/a.a.vakulenko

На момент обстрілу, родина Антона Вакуленко перейшла у безпечніше місце помешкання. Коли стався вибух, Наталія Вакуленко з дітьми вибігла до іншої кімнати. Антон Вакуленко повідомив, що з його близьких ніхто не постраждав.

Однак їхня домашня улюблениця білка перебувала у кімнаті, куди, як з’ясувалося згодом, потрапив двигун російського шахеда. «Ми всі цілі – обійшлося без травмувань. Найбільше постраждала наша білка, яку ми на ніч віднесли в дитячу кімнату, щоб вона не заважала там, бо вона нічна тваринка. І оця коробка, що прилетіла в дитячу кімнату, розбомбила клітку. Але білка жива, з нею все добре», – розповів Антон Вакуленко.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 грудня РФ атакувала Житомирщину. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди та загинула дитина. За оновленою інформацією, від ворожих ударів по території області цієї ночі загинула дитина (2021 року народження).

Раніше «Главком» писав про те, що у Житомирі 16-річна дівчина хотіла підірвати бомбу в житловому кварталі міста. Теракту посеред міста вдалося запобігти завдяки роботі Контррозвідки Служби безпеки та Національній поліції. Як повідомляє СБУ, інцидент стався 10 грудня, у середу. Напередодні школярку намагалися завербувати російські спецслужби, коли вона перебувала у Бердичеві. 

