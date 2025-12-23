«Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята: список
Компанія збільшила періодичність курсування регулярних рейсів
«Укрзалізниця» призначила 16 додаткових поїздів, причіпні вагони, а також збільшила періодичність курсування регулярних рейсів на період різдвяних та новорічних свят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
«Пріоритет традиційно відданий карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою «3000 км Україною», – йдеться в заяві.
Перелік 16 додаткових поїздів:
- № 255/256 Київ – Рахів,
- № 271/272 Київ – Івано-Франківськ,
- № 237/238 Київ – Ужгород,
- № 220/219 Київ – Дніпро,
- № 248/247 Київ – Одеса,
- № 265/266 Київ – Одеса,
- № 159/160 Київ – Трускавець,
- № 249/250 Київ – Львів,
- № 289/290 Київ – Львів,
- № 291/292 Київ – Львів,
- № 741/742 Київ – Львів,
- № 777/778 Київ – Львів,
- № 197/198 Київ – Ковель,
- № 168/167 Одеса – Львів.
«Окремої уваги вартий поїзд №291 Київ – Львів з максимально зручною (35 хв) стиковкою з поїздом №157/158 Львів – Чоп, який проходить через Славсько, Воловець, Сваляву, Мукачево. Також зручну стиковку із рейсом до Карпат має поїзд №289 Київ – Львів (прибуття о 07:40), щоб о 10:51 вирушити на модерновому дизель-поїзді Львів – Ворохта через Яремче й Буковель», – кажуть залізничники.
Також додаткові рейси швидкісних поїздів призначено з Волині та Слобожанщини: №755/756 Київ – Луцьк та №720/719 Київ – Харків.
Крім того, з Придніпров’я у Західному напрямку призначено курсування додаткових причіпних вагонів сполученням Дніпро – Львів до поїзда № 032/031 Запоріжжя – Перемишль.
До слова, на столичному залізничному вокзалі 24 та 25 грудня відбудеться акція «Різдвяний портал». Мета заходу – передати на передову військовим, які зустрічають Різдво не вдома, а в окопах і бліндажах, відчуття домашнього затишку та підтримку через дитячі вироби.
Коментарі — 0