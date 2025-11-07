Bloomberg пояснив, чому втрата Покровська не стане стратегічним переломом у війні

Агентство стверджує, що Сили оборони можуть використати битву за Покровську, аби ще більше ослабити РФ

Журналісти вважають, що навіть якщо місто захоплять росіяни, це не змінить хід війни

Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні. Після Бахмута та Авдіївки російські війська намагаються просунутися далі – до Покровська, важливого транспортного вузла та промислового центру Донеччини. Місто має залізничне сполучення та доступ до доріг, які ведуть до Дніпропетровської області, тому Кремль розглядає його як чергову «символічну перемогу».

«Питання не в тому, чи впаде Покровськ, а в тому, що це означатиме для війни», – зазначив колумніст Марк Чемпіон.

За даними аналітиків, російському диктатору потрібна публічна «перемога» перед зимою, щоб підтримати власну пропаганду та мораль російського суспільства, яке втомилося від затяжної війни. Втім, експерти вважають, що навіть узяття Покровська не дасть змоги Росії «прорвати» українську оборону на сході.

За три роки війни російські війська просунулись менше ніж на 50 км – від Авдіївки до Покровська. Ціна цих здобутків – сотні тисяч загиблих і поранених.

У статті зазначається, що українські військові можуть використати битву за Покровську, щоб виснажити російські ресурси. Навіть якщо Покровськ тимчасово опиниться під контролем РФ, українська армія зберігає укріплені рубежі далі на захід, зокрема в районі Мирнограда і Селидового.

Bloomberg зазначає, що головна загроза полягає не у військовій, а в політичній реакції Заходу на втрату міста. Кремль може використати можливе падіння Покровська, щоб тиснути на США та Європу, переконуючи їх зменшити допомогу Києву. «Найгірше, що можуть зробити союзники – дозволити пропаганді Кремля диктувати політику», – каже оглядач.

Нагадаємо, у звіті аналітиків DeepState, ситуація в Покровську на сході України описується як складна та нестабільна. Місто не є під повним контролем ворога, хоча там активно ведуться бої між підрозділами Сил Оборони України та російськими військами.