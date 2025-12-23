Головна Країна Події в Україні
Міненерго прокоментувало актуальну ситуацію з енергетикою в областях

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Міненерго прокоментувало актуальну ситуацію з енергетикою в областях
Енергетики працюють над стабілізацією роботи енергосистеми України після чергового обстрілу Росією
фото: АР

Найскладніша ситуація з постачання електроенергії спостерігається у прифронтових регіонах

Увечері, 23 грудня Міненерго повідомило, яка ситуація з енергетикою спостерігається в різних областях України після чергового російського обстрілу. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Міненерго.

За інформацією Міненерго, у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи. Енергетики працюють над стабілізацією роботи енергосистеми України.

Також відомо про впровадження обмеження споживання електроенергією усіх областях. «Діють як графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів», – йдеться у повідомленні.

Наразі довгострокове знеструмлення зафіксоване у прифронтових регіонах через наслідки бойових дій. «Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями», – пояснили в Міненерго. Інформацію щодо актуальних графіків відключень українці можуть знайти на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Нагадаємо, що 23 грудня Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії : «Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі».

Раніше «Главком» писав про те, що в.о. голови Міненерго Артем Некрасов під час брифінгу у вівторок, 23 грудня повідомив, що атомні електростанції України тимчасово знизили потужність через масовану атаку на енергосистему, що стала вже дев’ятою з початку року. 

Теги: Міненерго обстріл електроенергія відключення світла

