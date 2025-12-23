Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Голова САП Клименко задекларував зарплату за грудень: сума вражає

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Голова САП Клименко задекларував зарплату за грудень: сума вражає
Керівник САП Олександр Клименко

Керівник САП Клименко отримав рекордні понад 760 тис. грн заробітної плати

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко у грудні отримав понад 760 тис. грн заробітної плати. Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, внесені до його декларації 19 грудня 2025 року.

Збільшення заробітної плати відбулось у розпал розслідування справи «Мідас». Адже у листопаді, відповідно до внесених в декларацію змін, зарплата Олександра Клименко становила трохи більше ніж 152 тис. грн, а у жовтні - 161 тис. грн.

За минулий рік Клименко заробив у САП 3,7 млн гривень. Ще 1,4 млн гривень він отримав в Офісі генпрокурора.

Також, відповідно до декларації Олександра Клименко, він має у власності кімнату загальною площею 18,5 квадратних метрів та земельну ділянку в Дмитрівці під Києвом.

Дружина Клименка має право безкоштовного користування квартирою в Києві на 78 квадратних метрів, яка належить Олександру Лаптію. Крім того, жінка з 2022 року орендує в Києві паркомісце на 14 квадратів.

Керівник САП не має власного автомобіля, однак користується Volkswagen СС 2012 року, який належить громадянці Оксані Ракітіній. У дружини у власності автівка Mini Cooper Countryman 2011 року.

На рахунках у Клименка 3 млн грн та більше як $112 тис. готівкою.

Як повідомляв «Главком», у жовтні 2025 року одну з найбільших зарплат серед правоохоронних органів, 386 тис. грн, отримав керівник Другого Головного спеціального підрозділу детективів (Д-2) Національного антикорупційного бюро України. Водночас Директору НАБУ, Семену Кривоносу нарахували 273 тис. грн, а його заступникам від 199 до 284 тис. грн.

Теги: зарплата Олександр Клименко САП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Тищенко: «Якщо вже комусь підвищувати зарплату, то військовим, а не депутатам»
Герой України, який провів на позиції 471 день, прокоментував підвищення зарплат депутатам
Сьогодні, 15:08
НАБУ та САП разом із СБУ викрили корупційну схему
Керівництво оборонного заводу розкрадало кошти на закупівлях броні для танків
11 грудня, 13:00
Очікувана вартість робіт – понад мільярд гривень
Будівництво СІЗО під Борисполем: у кошторисі виявлено 9 млн грн переплати. Розслідування
10 грудня, 17:55
Унаслідок зловмисних дій Київ міг втратити понад 19,5 млн грн
Операція «Чисте місто». Ексзаступник Кличка отримав підозру
9 грудня, 17:38
«Повинні утримувати водія»: нардеп Бурміч пояснив, чому суттєво зросли зарплати депутатів
«Повинні утримувати водія»: нардеп Бурміч пояснив, чому суттєво зросли зарплати депутатів
5 грудня, 07:25
Керівник САП Олександр Клименко
Експрокурор Броневицький звинуватив керівника САП Клименка в незаконному отриманні статусу адвоката
4 грудня, 18:24
Безугла пояснила, чому нардепам треба платити більше
Безугла пояснила, чому нардепам треба платити більше
3 грудня, 19:28
НАБУ та САП прийшли з обшуками до Єрмака
Обшуки в Єрмака: НАБУ зробило заяву
28 листопада, 09:03
Українці мають гарний вплив на стан ринку праці в Польщі, але їхні заплати менші
Скільки українці заробляють у Польщі та чому їхні зарплати відрізняються від виплат поляків – дослідження
26 листопада, 19:50

Події в Україні

«Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята: список
«Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята: список
Залетів на балкон. У Житомирі постраждала домашня білка через двигун російського шахеда
Залетів на балкон. У Житомирі постраждала домашня білка через двигун російського шахеда
Як будуть вимикати світло 24 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 24 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Голова САП Клименко задекларував зарплату за грудень: сума вражає
Голова САП Клименко задекларував зарплату за грудень: сума вражає
Де живе Міндіч? Журналісти викрили фейк від Коломойського
Де живе Міндіч? Журналісти викрили фейк від Коломойського
ЗСУ відійшли з Сіверська – Генштаб
ЗСУ відійшли з Сіверська – Генштаб

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua