Голова САП Клименко задекларував зарплату за грудень: сума вражає

Керівник САП Клименко отримав рекордні понад 760 тис. грн заробітної плати

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко у грудні отримав понад 760 тис. грн заробітної плати. Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, внесені до його декларації 19 грудня 2025 року.

Збільшення заробітної плати відбулось у розпал розслідування справи «Мідас». Адже у листопаді, відповідно до внесених в декларацію змін, зарплата Олександра Клименко становила трохи більше ніж 152 тис. грн, а у жовтні - 161 тис. грн.

За минулий рік Клименко заробив у САП 3,7 млн гривень. Ще 1,4 млн гривень він отримав в Офісі генпрокурора.

Також, відповідно до декларації Олександра Клименко, він має у власності кімнату загальною площею 18,5 квадратних метрів та земельну ділянку в Дмитрівці під Києвом.

Дружина Клименка має право безкоштовного користування квартирою в Києві на 78 квадратних метрів, яка належить Олександру Лаптію. Крім того, жінка з 2022 року орендує в Києві паркомісце на 14 квадратів.

Керівник САП не має власного автомобіля, однак користується Volkswagen СС 2012 року, який належить громадянці Оксані Ракітіній. У дружини у власності автівка Mini Cooper Countryman 2011 року.

На рахунках у Клименка 3 млн грн та більше як $112 тис. готівкою.

Як повідомляв «Главком», у жовтні 2025 року одну з найбільших зарплат серед правоохоронних органів, 386 тис. грн, отримав керівник Другого Головного спеціального підрозділу детективів (Д-2) Національного антикорупційного бюро України. Водночас Директору НАБУ, Семену Кривоносу нарахували 273 тис. грн, а його заступникам від 199 до 284 тис. грн.