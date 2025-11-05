«Ситуація складна»: аналітики DeepState про бої за Покровськ

Більша частина міста є сірою зоною, де існують позиції як українських, так і російських сил

У звіті аналітиків DeepState, ситуація в Покровську на сході України описується як складна та нестабільна. Місто не є під повним контролем ворога, хоча там активно ведуться бої між підрозділами Сил Оборони України та російськими військами, пише «Главком».

Зокрема, бійці 425 ОШП «Скеля» змогли підняти прапор України над будівлею міськради Покровська, що свідчить про те, що місто ще не оточене і залишається частково під українським контролем.

Аналіз ситуації показує, що більша частина міста є сірою зоною, де існують позиції як українських, так і російських сил. Наприклад, у мікрорайоні Лазурний, хоча є українські позиції, вони виявилися оточеними, але вищі райони міста, зокрема, над залізницею, знаходяться під контролем російських військ. Між ними немає чіткого контролю, і лише дрони можуть забезпечувати спостереження за ситуацією.

Аналітики відзначають, що ситуація ускладнюється через високий ризик обстрілів, зокрема від FPV-дронів, через що багато хто намагається уникати боїв і не розкривати своє місцезнаходження. Звіт також звертає увагу на поширення недостовірної інформації в OSINT-проєктах, що часто фіксують переміщення противника та позначають території як контрольовані ворогом, попри реальну ситуацію на місцях.

Генштаб раніше повідомляв, що на Покровську напрямку поводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. Посилено військові частини, які обороняють місто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Майже третина боїв припадає на Покровськ. За словами президента, в Покровську зараз від 260 до 300 російських військових, у місті працює 425-й окремий штурмовий полк. Зеленський подякував 35-й, 38-й бригадам, 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку.

Як повідомлялося, бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати до міста і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення ЗСУ.

Також Генштаб повідомив, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Оточення українських підрозділів та частин немає.

До слова, фахівець зі зв’язку та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви.