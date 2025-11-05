Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Ситуація складна»: аналітики DeepState про бої за Покровськ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Ситуація складна»: аналітики DeepState про бої за Покровськ
ЗСУ встановили прапор України на будівлю міськради в Покровську
фото: DeepState

Більша частина міста є сірою зоною, де існують позиції як українських, так і російських сил

У звіті аналітиків DeepState, ситуація в Покровську на сході України описується як складна та нестабільна. Місто не є під повним контролем ворога, хоча там активно ведуться бої між підрозділами Сил Оборони України та російськими військами, пише «Главком».

Зокрема, бійці 425 ОШП «Скеля» змогли підняти прапор України над будівлею міськради Покровська, що свідчить про те, що місто ще не оточене і залишається частково під українським контролем.

Аналіз ситуації показує, що більша частина міста є сірою зоною, де існують позиції як українських, так і російських сил. Наприклад, у мікрорайоні Лазурний, хоча є українські позиції, вони виявилися оточеними, але вищі райони міста, зокрема, над залізницею, знаходяться під контролем російських військ. Між ними немає чіткого контролю, і лише дрони можуть забезпечувати спостереження за ситуацією.

Аналітики відзначають, що ситуація ускладнюється через високий ризик обстрілів, зокрема від FPV-дронів, через що багато хто намагається уникати боїв і не розкривати своє місцезнаходження. Звіт також звертає увагу на поширення недостовірної інформації в OSINT-проєктах, що часто фіксують переміщення противника та позначають території як контрольовані ворогом, попри реальну ситуацію на місцях.

Генштаб раніше повідомляв, що на Покровську напрямку поводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. Посилено військові частини, які обороняють місто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Майже третина боїв припадає на Покровськ. За словами президента, в Покровську зараз від 260 до 300 російських військових, у місті працює 425-й окремий штурмовий полк. Зеленський подякував 35-й, 38-й бригадам, 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку.

Як повідомлялося, бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати до міста і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення ЗСУ.

Також Генштаб повідомив, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Оточення українських підрозділів та частин немає.

До слова, фахівець зі зв’язку та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви. 

Теги: Покровськ військові наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повернуто український стяг на будівлю міської ради
ЗСУ встановили прапор України на будівлю міськради в Покровську (відео)
Сьогодні, 19:55
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відзначив держнагородами воїнів на покровському напрямку (фото)
Вчора, 17:10
Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці
Міноборони готує нові контракти для військових: чіткі терміни служби та бонуси
3 листопада, 21:39
18-річний Михайло Соболєв
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа мобілізувався
31 жовтня, 05:58
Олексій Наконечний встав на захист України в лютому 2022 року
У трагічному ДТП загинув актор із ЗСУ, в якого нещодавно народився син
13 жовтня, 18:39
Новозеландцю 71, і майже 30 років свого життя він присвятив куванню коней по всьому світу
Коваль із Нової Зеландії приїхав допомагати Україні
12 жовтня, 20:14
ЗСУ вдалось звільнити не лише Малі Щербаки, а ще й Щербаки, прилеглі території й частково Степове
Сили оборони провели контрнаступ на Запорізькому напрямку
12 жовтня, 15:42
Дев’ятий контейнер з Нової Зеландії прибуде до України з медичною та гуманітарною підтримкою
Українці з Нової Зеландії відправили допомогу для ЗСУ та лікарень
9 жовтня, 17:45
Європейський виробник ракет попереджає про загрозу дронів над заводами
Бельгійський виробник ракет б’є на сполох через дрони над заводом
8 жовтня, 14:25

Події в Україні

«Ситуація складна»: аналітики DeepState про бої за Покровськ
«Ситуація складна»: аналітики DeepState про бої за Покровськ
Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу
Удар про Краматорську, заява Путіна про ядерні випробування. Головне за 5 листопада
Удар про Краматорську, заява Путіна про ядерні випробування. Головне за 5 листопада
Патріарх Філарет отримав подяку від предстоятеля Православної церкви України
Патріарх Філарет отримав подяку від предстоятеля Православної церкви України
ЗСУ встановили прапор України на будівлю міськради в Покровську (відео)
ЗСУ встановили прапор України на будівлю міськради в Покровську (відео)
Співробітники ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі: подробиці від ЗМІ
Співробітники ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі: подробиці від ЗМІ

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua