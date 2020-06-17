Спека, град і шквали: прогноз погоди в Україні на 17 червня



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17 червня в Україні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

У Києві сьогодні синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу

В Україні у середу, 17 червня, очікуються дощі, град та шквали, температура вдень становитиме 20-33°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«17 червня в Україні короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах, крім крайнього сходу, град та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значний дощ. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 25-30°, у східних областях до 33°, на заході країни 20-25°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.