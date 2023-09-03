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Зеленський закликав депутатів ухвалити законопроєкти для початку переговорів з ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський закликав депутатів ухвалити законопроєкти для початку переговорів з ЄС
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «За наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів»

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, які є необхідними для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«За наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів. Зокрема, це наша стратегічна політична мета – відкриття переговорів про членство із Євросоюзом», – зазначив президент.

За його словами Україна має сім чітких рекомендацій від Європейської комісії. Деякі з них вже виконано, але для інших потрібна дієва робота Верховної Ради України.

«Вчасна робота, яку ми погодили із Єврокомісією. Закон про відновлення електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та, особливо зверну на нього увагу, «закон про ПЕПів» – politically exposed persons, політично значущі особи», – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що кожен з цих законів має велике значення, і голосування за них також має велике значення.

«Це буде показником для громадян того, які депутати що варті. І я закликаю народних депутатів України не відкладати прийняття цих рішень, не підводити Україну і підтримати наш шлях до європейської інтеграції», - заявив президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна збирається почати переговори про членство в ЄС до кінця цього року

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів вступу в ЄС.

Теги: міністр закон Володимир Зеленський Україна президент робота Дмитро Кулеба переговори

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