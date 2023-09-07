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Зеленський присвоїв Буданову нове військове звання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський присвоїв Буданову нове військове звання
фото з відкритих джерел

Начальник Головного управління розвідки тепер має звання генерал-лейтенанта

Сьогодні, 7 вересня, у День воєнної розвідки України президент Володимир Зеленський присвоїв очільнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову нове звання – генерал-лейтенанта. Про це йдеться у відповідному указі президента.

«Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України», – йдеться в документі.

Зеленський присвоїв Буданову нове військове звання фото 1

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов привітав із Днем воєнної розвідки оригінальним відео. Глава ГУР зауважив, що всупереч злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії Росії, українці нині відзначають День воєнної розвідки. На відео ж перед воєначальником ставлять торт зі свічками, він задуває їх, і в цей момент чутно звук вибуху, після чого Буданов ледь помітно посміхається.

Теги: Міноборони Володимир Зеленський Кирило Буданов

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