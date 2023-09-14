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Пентагон відправляє до Києва ревізорів: що перевірятимуть США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пентагон відправляє до Києва ревізорів: що перевірятимуть США
Пентагон налагоджує моніторинг використання наданої Америкою допомоги
фото з відкритих джерел

Голова нової команди прибув до Києва ще наприкінці серпня, а інші інспектори приїдуть до кінця вересня

Генеральний інспектор міністерства оборони США відправляє до Києва своїх співробітників, які відстежуватимуть розподіл та застосування поставленої Сполученими Штатами зброї. Про це повідомляє телекомпанія CNN, нагадуючи, що деякі конгресмени-республіканці виступають за ревізію допомоги США Україні.

CNN пише на своєму сайті, що, за словами генерального інспектора Пентагону, голова нової команди прибув до Києва ще наприкінці серпня, а інші члени команди приїдуть до кінця вересня.

Прессекретар офісу генерального інспектора Мег Рід зазначила, що в офісі вперше з'являться постійні представники в Україні. Скільки їх буде, CNN не пише.

У липні преса віднайшла складену ще восени 2022 року доповідь генерального інспектора Пентагону, в якій йшлося про те, що в перші пів року війни в американців були проблеми з відстеженням зброї, боєприпасів і техніки, які величезним потоком йшли в Україну. Потім Пентагон, як було зазначено у доповіді, поступово налагодив контроль.

До слова, раніше Пентагон відреагував на чутки про передачу Україні ракет Atacms. Міністерство оборони США наразі не має інформації про плановані на найближчий час рішення про надання Україні далекобійних ракет Atacms.

Президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського лідера Джо Байдена передати Силам оборони тактичні балістичні комплекси Atacms, щоб почати використовувати їх проти російських окупантів уже цієї осені.

Теги: війна США Україна зброя Пентагон

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