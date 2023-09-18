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Президент Чехії передбачає конфлікт під час Генасамблеї ООН

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Чехії передбачає конфлікт під час Генасамблеї ООН
Прездент Чехії (в центрі) вирушив для участі у Генасамблеї ООН
фото: ct24

Петр Павел не відкидає виникнення на сесії Генасамблеї конфронтаційних моментів

Президент Чехії Петр Павел очікує, що головною темою дискусій на 79-й сесії Генасамблеї ООН, що починається 19 вересня, буде війна в Україні. Про це він заявив перед відльотом до Нью-Йорка, пише ct24.

Видання повідомило: згідно з очікуваннями Павела, головною темою дискусій в ООН буде війна в Україні, зокрема й у зв'язку з анонсованою участю у сесії Володимира Зеленського.

«Я припускаю, що буде багато можливостей говорити про війну в Україні», – сказав президент Петр Павел.

«Якщо буде підтверджена можливість появи Чехії в Раді Безпеки, чого поки що немає, то я, безумовно, буду дотримуватися того, про що говорив давно. Ми засуджуємо російську агресію, що не можна допустити успіху (Росії – «Главком»), навпаки, що ми повинні зробити все можливе, щоб Україна досягла успіху у війні. Якщо вона програє, це означає поразку міжнародного права і системи, на якій в кінцевому підсумку базується наша безпека», – додав він.

Павел не відкидає виникнення на сесії конфронтаційних моментів, оскільки, за його словами, багато країн дивляться на російське вторгнення в Україну не з точки зору принципу порушення міжнародного права.

«Швидше, вони бачать позицію Росії як того, хто використав право найсильнішого. Я намагатимусь у своєму виступі на Генасамблеї закликати до того, щоб на вирішення проблем у світі дивилися не як на конфронтацію, а як на змагання за справедливими та зрозумілими правилами», – зазначив чеський президент.

За словами Павела, для відстоювання цієї позиції потрібно шукати партнерів і серед країн Африки, Південної Америки та Центральної Азії. Він додав, що Росія та Китай представляють «авторитарний погляд на світ», який у разі успіху обрушить «частину світу».

Програма президента розпочнеться в понеділок з участі в саміті з досягнення Цілей сталого розвитку, де він виступить з промовою від імені групи з 46 країн, включаючи США, Іспанію, Німеччину та Бразилію.

Днем пізніше він виступить у рамках загальних дебатів Генасамблеї ООН, а також виступить у середу під час відкритих дебатів на засіданні Ради безпеки ООН щодо України. Там очікується дуже напружена атмосфера, оскільки представники Росії та України, ймовірно, будуть присутні на цьому форумі. Однак поки невідомо, чи виступатиме президент Зеленський. Делегацію країни-агресора на Генасамблеї очолює міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У Петра Павела також запланована низка двосторонніх зустрічей під час засідання ООН. Він розмовлятиме, зокрема, з президентом Південної Кореї Джун Сок Йолом, генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і наслідним принцом Ліхтенштейну Гансом Адамом II. Він також зустрінеться з представниками американської єврейської громади або генералом Джоном Алленом.

Відповідаючи на запитання журналіста, він також сказав, що не домовлявся про двосторонню зустріч із президентом США Джо Байденом і не очікує зустрічі із Зеленським, якщо президент України візьме участь у Генасамблеї.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника США. Зазначається, зо зустріч відбудеться після засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня. 

Читайте також: Зеленський у вересні ймовірно виступить на засіданні Генасамблеї ООН – Bloomberg

 

Теги: росія конфлікт безпека президент Антоніу Гутерріш Україна Володимир Зеленський Чехія Сергій Лавров Китай війна ООН міністр Петр Павел

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