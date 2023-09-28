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Станції метро у Росії перетворюються на бомбосховища – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Станції метро у Росії перетворюються на бомбосховища – ЗМІ
Метро у Росії отримає нове призначення
фото з відкритих джерел

Більшість бомбосховищ Росії опинилися в аварійному стані або були закинуті після розпаду СРСР

Метрополітени в російських містах переобладнають під бомбосховища та протирадіаційні укриття. Нові вимоги до використання метро вже розробляють вчені Всеросійського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. «Оновлені вимоги будуть застосовуватися до станцій і ліній метрополітенів, що реконструюються і знову будуються», – розповіли у науково-дослідному інституті.

Там також зазначили, що підготовка документа здійснюється на замовлення федерального центру нормування, стандартизації та технічної оцінки відповідності у будівництві Мінбуду Росії.

Зміни передбачається внести до затвердженого у 2016 році документа «Пристосування метрополітенів під захисні споруди цивільної оборони. Загальні правила проектування.

Зокрема, у документі пропишуть вимоги для пристосування метрополітенів під протирадіаційні укриття та притулку, а також для захисту людей від впливу звичайних фугасних та осколкових засобів ураження.

«Застосування актуалізованого склепіння правил дозволить суттєво підвищити захист населення за рахунок розширення функціоналу метрополітенів. Це, у свою чергу, знизить фінансові витрати на виконання інженерно-технічних заходів у галузі цивільної оборони, таких, наприклад, як будівництво додаткових захисних споруд та підтримання їх у готовності», – заявив заступник начальника Всеросійського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій Ігор Сосунов.

За його словами, питання особливо актуальне для Москви, в якій проживає понад 13 млн осіб, а також для інших міст, де є метро або планується його будівництво.

При розробці змін для зведення правил буде проведено термінологічне ув'язування з чинними нормативними документами, а також враховано практичний досвід проектування, будівництва та експлуатації метрополітену, зазначив Сосунов.

«Крім того, буде враховано вимоги до організації доступу різних груп населення, зокрема маломобільних, до метрополітену при його використанні як об'єкт для захисту населення», – додав керівник наукової роботи доктор технічних наук, професор Геннадій Тонкіх.

Після початку війни в Україні Кремль доручив перевірити та відремонтувати бомбосховища по всій Росії, розповідали чинні та колишні чиновники. За їхніми даними, таку команду отримали МНС, Міноборони та інші цивільні міністерства.

При цьому більшість бомбосховищ, які за законом мають обслуговуватись місцевою владою, опинилися в аварійному стані або були закинуті після розпаду СРСР. Так, наприклад, у Казані з'ясували, що близько 30% таких об'єктів непридатні для розміщення людей. У Краснодарському краї на ремонт виділили понад 6 млн руб., у Нижньому Новгороді – 50 млн, а Рязані – 1 млн.

Один із колишніх чиновників пов'язав інтерес держави до бомбосховищ із посиленням страху перед ядерною війною після погроз президента РФ Володимира Путіна застосувати відповідну зброю. При цьому в деяких регіонах місцева влада намагалася зменшити вартість ремонтних робіт у бомбосховищах.

Нагадаємо, на тлі війни в Україні влада країни-агреора майже на чверть збільшить витрати на закупівлю технічних засобів реабілітації для інвалідів. У 2024 році в рамках держпрограми «Доступне середовище» на ці цілі планується витратити 58 млрд руб., що на 24% більше, ніж передбачалося на цей же рік чинним законом про бюджет. Про це пише видання РБК з посиланням на пояснювальну записку до проекту федерального бюджету на 2024 рік та плановий період 2025–2026 років.

Більша частина цієї суми – 55,7 млрд руб – надійде до Соціального фонду для «забезпечення інвалідів, включаючи громадян, які мешкають на територіях нових суб'єктів, технічними засобами реабілітації, включаючи виготовлення та ремонт протезно-ортопедичних виробів».

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Теги: місцева влада населення росія вчені правила влада укриття бомбосховища ремонт будівництво Міноборони метро путін

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