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У Тульській області прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Тульській області прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів
Вибухи чутно у Тульській області
фото з відкритих джерел

Росіяни поскаржились на збій в роботі інтернету після вибухів

У Тульській області в Росії місцеві поскаржились на вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Як повідомили очевидці, щонайменше шість гучних вибухів було чутно в Алексині. За попередніми даними, працює ППО.

Зазначається, що після цого відбувся масовий збій мобільної мережі та інтернету.

Згодом Росавіація повідомила, що тимчасові обмеження введені в аеропорту Калуги.

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Теги: вибух дрон

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