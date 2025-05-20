У Тульській області прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів
Росіяни поскаржились на збій в роботі інтернету після вибухів
У Тульській області в Росії місцеві поскаржились на вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
Як повідомили очевидці, щонайменше шість гучних вибухів було чутно в Алексині. За попередніми даними, працює ППО.
Зазначається, що після цого відбувся масовий збій мобільної мережі та інтернету.
Згодом Росавіація повідомила, що тимчасові обмеження введені в аеропорту Калуги.
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