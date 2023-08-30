Спецпризначенці СБУ врятували чоловіка, у якого внаслідок ДТП зупинилося серце (відео)
Чоловік перебував у тяжкому стані, попередній діагноз: відкрита черепно-мозкова травма та множинні переломи кінцівок
Бійці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України врятували життя чоловікові, у якого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди зупинилося серце. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Група спецпризначенців стала свідком аварії на одній із доріг у Кіровоградській області. Маючи всі необхідні навички, що допомагають їм вижити у бойових умовах, бійці розпочали порятунок постраждалого.
Чоловік перебував у тяжкому стані, попередній діагноз: відкрита черепно-мозкова травма та множинні переломи кінцівок.
«Але сталося найгірше – у потерпілого зупинилося серце. Спецпризначенці за лічені хвилини виконали реанімаційні заходи й відновили серцеву діяльність. А потім передали чоловіка працівникам екстреної медичної допомоги», – зазначили в СБУ.
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