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Спецпризначенці СБУ врятували чоловіка, у якого внаслідок ДТП зупинилося серце (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спецпризначенці СБУ врятували чоловіка, у якого внаслідок ДТП зупинилося серце (відео)
Спецпризначенці за лічені хвилини виконали реанімаційні заходи
фото скріншот відео

Чоловік перебував у тяжкому стані, попередній діагноз: відкрита черепно-мозкова травма та множинні переломи кінцівок

Бійці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України врятували життя чоловікові, у якого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди зупинилося серце. Про це повідомляє пресслужба  СБУ.

Група спецпризначенців стала свідком аварії на одній із доріг у Кіровоградській області. Маючи всі необхідні навички, що допомагають їм вижити у бойових умовах, бійці розпочали порятунок постраждалого.

Чоловік перебував у тяжкому стані, попередній діагноз: відкрита черепно-мозкова травма та множинні переломи кінцівок.

«Але сталося найгірше – у потерпілого зупинилося серце. Спецпризначенці за лічені хвилини виконали реанімаційні заходи й відновили серцеву діяльність. А потім передали чоловіка працівникам екстреної медичної допомоги», – зазначили в СБУ.

Раніше повідомлялося, лікарі врятували воїна ЗСУ з важким пораненням голови: захиснику заново сформували череп.

Теги: травма діагноз ДТП СБУ

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