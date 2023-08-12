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Смертельна ДТП під Дніпром: рятувальники вирізали тіло водія (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Смертельна ДТП під Дніпром: рятувальники вирізали тіло водія (фото)
Тіло водія легковика затиснуло пошкодженими елементами кузова автівки
фото: ДСНС

Сталось лобове зіткнення легкового автомобіля Daewoo Lanos та вантажного мікроавтобуса Fiat Ducato

11 серпня о 21:13 сталася дорожньо-транспортна пригода на автошляху Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки поблизу села Супина Могилівської селищної територіальної громади Дніпровського району. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

По прибуттю ратявальників до місця події встановлено, що сталось лобове зіткнення легкового автомобіля Daewoo Lanos та вантажного мікроавтобуса Fiat Ducato.

Внаслідок зіткнення тіло водія легковика затиснуло пошкодженими елементами кузова транспортного засобу.

Співробітниками пожежно-рятувального підрозділу за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблоковано тіло загиблого водія легкового автомобіля.

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фото: ДСНС

Також надзвичайниками здійснено ряд протипожежних заходів на місці події.

Співробітниками Національної поліції проводяться слідчі дії щодо обставин ДТП.

Теги: ДТП Дніпропетровщина рятувальники водій

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