Смертельна ДТП під Дніпром: рятувальники вирізали тіло водія (фото)

Сталось лобове зіткнення легкового автомобіля Daewoo Lanos та вантажного мікроавтобуса Fiat Ducato

11 серпня о 21:13 сталася дорожньо-транспортна пригода на автошляху Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки поблизу села Супина Могилівської селищної територіальної громади Дніпровського району. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

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По прибуттю ратявальників до місця події встановлено, що сталось лобове зіткнення легкового автомобіля Daewoo Lanos та вантажного мікроавтобуса Fiat Ducato.

Внаслідок зіткнення тіло водія легковика затиснуло пошкодженими елементами кузова транспортного засобу.

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Співробітниками пожежно-рятувального підрозділу за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблоковано тіло загиблого водія легкового автомобіля.

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фото: ДСНС

Також надзвичайниками здійснено ряд протипожежних заходів на місці події.

Співробітниками Національної поліції проводяться слідчі дії щодо обставин ДТП.