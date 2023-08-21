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Суддя Тандир, який насмерть збив нацгвардійця у Києві, постане перед судом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суддя Тандир, який насмерть збив нацгвардійця у Києві, постане перед судом
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті
фото: Ян Доброносов

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо судді Олексія Тандира за фактом ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії. Про це повідомляє пресслужба ДБР. 
 
Згідно з матеріалами слідства, 25 травня Тандир, керуючи автомобілем Lexus ES350 в стані алкогольного сп’яніння рухався з істотним перевищенням допустимої швидкості руху. Тоді здійснив наїзд на військового Нацгвардії, який перебував на блокпосту. Внаслідок ДТП нацгвардієць загинув на місці.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Нагадаємо, 26 травня, у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Додамо, що Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: Lexus алкоголь ДТП

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