Суддя Тандир, який насмерть збив нацгвардійця у Києві, постане перед судом

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо судді Олексія Тандира за фактом ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії. Про це повідомляє пресслужба ДБР.



Згідно з матеріалами слідства, 25 травня Тандир, керуючи автомобілем Lexus ES350 в стані алкогольного сп’яніння рухався з істотним перевищенням допустимої швидкості руху. Тоді здійснив наїзд на військового Нацгвардії, який перебував на блокпосту. Внаслідок ДТП нацгвардієць загинув на місці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 26 травня, у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Додамо, що Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.