Агропідприємець із Запоріжжя допомагав вивозити зерно до РФ

Український підприємець сплачував податки у РФ

Власник одного із провідних агрохолдингів Запорізької області організував поставки української сільгосппродукції до РФ. Мова про гуртові партії зерна і продуктів садівництва, які вирощують компанії чоловіка на тимчасово окупованій території регіону. Про це повідомили на сайті СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними слідчих, після переїзду до столиці власник агробізнесу дистанційно керував власними компаніями на тимчасово окупованій частині України. Для цього залишив у Бердянську свого компаньйона, який здійснює фактичне управління сільгосппідприємствами. Щоб безперешкодно вести бізнес на окупованій території вони «перереєстрували» його за російським законодавством і погодились сплачувати податки до бюджету РФ. Серед іншого, у них був діючий контракт із так званим Міністерством освіти і науки Запорізької області.

«За наявними даними, зібрані урожаї агропродукції, насамперед пшениці, вони «експортували» до країни-агресора через Бердянський порт. Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу у Києві виявлено готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій», – повідомили у СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику, який перебуває на тимчасово окупованій частині України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, до 10 років позбавлення волі засудили окупаційного директора Бердянського морпорту. За даними СБУ, він сприяв розграбуванню української агропродукції. Колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту після окупації міста пішов на співпрацю з агресором. За це гауляйтер Олександр Сауленко подав його «кандидатуру» на «посаду» очільника захопленого об’єкта.

Загалом під його керівництвом з червня 2022 року із захопленого морпорту рашисти переправили до Росії майже 150 тис. тонн пшениці на загальну суму понад $30 млн.

Будь ласка, читайте текст після реклами