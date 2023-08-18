Українська фехтувальниця Харлан розповіла, що працює в СБУ (фото)

Ольга Харлан вже тривалий час працює у Національній академії СБУ

Національна академія СБУ вручила українській фехтувальниці Ользі Харлан найвищу нагороду закладу – знак пошани – за її відмову потиснути руку росіянці на змаганнях. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

4 фото На весь екран





СБУ вручила Харлан знак пошани за відмову потиснути руку росіянці на змаганнях фото: СБУ

Ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк заявив, що Харлан продемонструвала на світовій спортивній арені «головний український меседж».

«Жодних рукостискань із росіянами, лише зброя! І лише перемога! Це гідний і сильний вчинок представниці СБУ! За який вам, пані Ольго, вдячна вся Україна», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олімпійська чемпіонка подякувала всім українським захисникам та зазначила, що вони надихають її на боротьбу на спортивній арені.

Як зазначається, Ольга Харлан вже тривалий час працює у Національній академії СБУ. Під час зустрічі з курсантами академії вона зазначила, що «ми не можемо тиснути руку нашому ворогу, а повинні показувати всьому світу, що війна триває».

«Ці «нейтральні» спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться», – зауважила Харлан.

Нагадаємо, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

Після скандалу з Харлан FIE ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані. До слова, на сайті президента Володимира Зеленського з’явилася петиція із закликом нагородити Харлан Орденом Свободи.