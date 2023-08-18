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Українська фехтувальниця Харлан розповіла, що працює в СБУ (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українська фехтувальниця Харлан розповіла, що працює в СБУ (фото)
СБУ вручила Харлан знак пошани за відмову потиснути руку росіянці на змаганнях
фото: СБУ

Ольга Харлан вже тривалий час працює у Національній академії СБУ

Національна академія СБУ вручила українській фехтувальниці Ользі Харлан найвищу нагороду закладу – знак пошани – за її відмову потиснути руку росіянці на змаганнях. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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СБУ вручила Харлан знак пошани за відмову потиснути руку росіянці на змаганнях
фото: СБУ

Ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк заявив, що Харлан продемонструвала на світовій спортивній арені «головний український меседж».

«Жодних рукостискань із росіянами, лише зброя! І лише перемога! Це гідний і сильний вчинок представниці СБУ! За який вам, пані Ольго, вдячна вся Україна», – сказав він.

Олімпійська чемпіонка подякувала всім українським захисникам та зазначила, що вони надихають її на боротьбу на спортивній арені.

Як зазначається, Ольга Харлан вже тривалий час працює у Національній академії СБУ. Під час зустрічі з курсантами академії вона зазначила, що «ми не можемо тиснути руку нашому ворогу, а повинні показувати всьому світу, що війна триває».

«Ці «нейтральні» спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться», – зауважила Харлан.

Нагадаємо, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

Після скандалу з Харлан FIE ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані. До слова, на сайті президента Володимира Зеленського з’явилася петиція із закликом нагородити Харлан Орденом Свободи.

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Теги: СБУ Ольга Харлан фехтувальниця Фехтування російські спортсмени

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