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Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Борзілова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Борзілова
фото скріншот відео

Борзілов до призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив начальника Управління СБУ в Закарпатській області Євгена Борзілова. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави.

Борзілов очолив управління СБУ в Закарпатській області в липні 2022 року. Борзілов до призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. Раніше – заступником начальника управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду начальника Служби безпеки України в Запорізькій області Олександра Пеліна.

Раніше повідомлялося, що 6 березня 2023 року, президент України звільнив з посади начальника Управління СБУ в Запорізькій області Бориса Безрукого. При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ – Олега Храмова.

Теги: Закарпаття Володимир Зеленський президент СБУ

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