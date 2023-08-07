На Рівненщині поліцейський збив літню жінку та залишив її помирати

Правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП, розшукали

У селі Москвин Рівненської області поліцейський збив 64-річну жінку і кинув її помирати. Про це на сторінці у Facebook повідомила поліція області.

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Опівночі до правоохоронців надійшло повідомлення, що на узбіччі дороги виявлено місцеву мешканку без ознак життя. Вдалося встановити, що 64-річна жінка орієнтовно о 21:30 вийшла від знайомої та йшла до себе додому. Втім, до будинку не дійшла – її тіло виявили неподалік власного господарства з тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП.

Унаслідок комплексу проведених розшукових заходів та слідчих дій правоохоронцям вдалося розшукати авто та водія. Ним виявився співробітник одного з відділень поліції, який перебував поза службою та рухався у своєму особистому автомобілі.

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Про подію повідомлено співробітників Державного бюро розслідувань. Також їм будуть передані всі зібрані у межах розслідування обставин ДТП матеріали.

Нагадаємо, 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Раніше повідомлялося, що працівниця поліції біля блокпоста під Києвом збила на смерть військового.

Крім того, на Кіровоградщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського напідпитку загинули три дівчини. Правоохоронець утратив контроль над керуванням автомобіля, машина злетіла в кювет і перекинулася: сам чоловік отримав тілесні ушкодження – ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули.