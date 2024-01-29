Справа Майдану: Екскомандири «Беркута» отримали підозру

Двом колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру через організацію вивезення та знищення зброї «чорної роти» Беркута

Колишні командири спецпідрозділу «Беркут» намагались знищити зброю з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції Гідності

У так званій справі Майдану правоохоронці повідомили про підозру двом експравоохоронцям, які організували вивезення та знищення табельної зброї «чорної роти» «Беркуту». Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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«Повідомлено про підозру колишнім командиру полку та командиру роти ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, експравоохоронцям інкриміновано перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, викрадення, привласнення вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або заволодіння ними шляхом зловживанням службовим становищем, незаконне виготовлення, переробка вогнепальної зброї, незаконне видалення чи зміна її маркування (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 КК України).

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Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, «колишні командир полку та командир роти ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві, організували перевезення зброї з території місця дислокації ПМОП «Беркут» та незаконно знищили табельну вогнепальну зброю у різних місцях Києва». «Вони розрізали її на частини абразивним матеріалом та видалили механічним способом маркування серійних номерів. Після цього, залишки зброї працівники «Беркуту» скинули в притоці Дніпра – річці Віта та закопували на березі», – зазначили у ДБР.

Як вказали у бюро, зокрема, було знищено 24 автомати 7,62 мм АКМС, одна снайперська гвинтівка Драгунова, три рушниці 12 мм «Форт-500» та рушниця «Форт-12» калібром 9 мм.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо 20 колишніх «беркутівців». Вони застосували вогнепальну зброю проти учасників мирних акцій протесту у лютому 2014 року, що призвело до загибелі беззбройних активістів.