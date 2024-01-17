Справа Майдану: ДБР передало до суду матеріали щодо безпосередніх вбивць активістів

Співробітники роти у взаємодії з працівниками інших підрозділів на вулиці Інститутській застосували до беззбройних активістів вогнепальну зброю

Правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо 20 колишніх «беркутівців». Вони застосували вогнепальну зброю проти учасників мирних акцій протесту у лютому 2014 року, що призвело до загибелі беззбройних активістів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Наразі обвинувальні акти направлено до суду.

За даними відомства встановлено, що вказівку застосувати зброю надав експрезидент Віктор Янукович. Перебуваючи у резиденції «Межигір’я» він через урядовий зв’язок віддав злочинний наказ Міністру МВС на застосування працівниками правоохоронних органів вогнепальної зброї до мирних учасників акції протесту.

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«Виконавцями стали працівники спецроти київського «Беркута». Напередодні їм видали вогнепальну зброю та боєприпаси», – зауважили в ДБР.

ДБР інформують, що співробітники роти у взаємодії з працівниками інших підрозділів на вулиці Інститутській застосували до беззбройних активістів вогнепальну зброю. Після чого за вказівкою «командира» стали відходити на заздалегідь підготовлену позицію – бетонні блоки, що перекривали вхід на територію урядового кварталу.

Як зазначається, перебуваючи за укриттям, спецпризначенці продовжили здійснювати прицільні постріли на ураження мітингувальників, які не вчиняли жодних протиправних дій. У результаті застосування зброї правоохоронці вбили 48 та поранили 90 учасників акцій протесту. Серед них були особи, які намагались надати допомогу постраждалим.

Лише вранці наступного дня після прийняття Верховною Радою рішення про повернення спецпідрозділів до місць постійної дислокації бійці спецроти відійшли з зайнятих позицій.

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Надалі, побоюючись переслідування за вчинене, зброя була викрадена та пошкоджена спецпризначенцями й, зокрема, втоплена у водоймі на території одного з районів Києва. Згодом частина зброї все ж таки була віднайдена та ідентифікована.

«Обвинувальний акт щодо 9 «беркутівців» направлено до суду для розгляду за спеціальною процедурою, у зв’язку з переховуванням обвинувачених на території країни-агресора та набуття її громадянства. Раніше до суду було направлено ще 11 обвинувальних актів», – повідомили в ДБР.

Відносно обвинувачених заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також вжито заходів щодо розшуку їх майна та накладення на нього арештів.

Раніше Шевченківський суд Києва оголосив вирок у справі «беркутівців» Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Їх засудили до трьох років позбавлення волі. Також Апеляційний суд оголосив вирок беркутівцю за катування активістів Євромайдану.