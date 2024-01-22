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ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи

Христина Петренко
glavcom.ua
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Від техногенної катастрофи на ГЕС могли постраждати кияни
фото з відкритих джерел

Видача дозволу на виділення земель на території ГЕС може бути лише в оренду і для деяких видів діяльності

Забудова територій, де розташована Київська ГЕС, може призвести до техногенної катастрофи. Від неї могли постраждати не лише мешканці цих містечок, але й кияни. Про це на брифінгу повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Саме тому, за його словами, будь-які будівництва там заборонені законом. 

Як зазначив керівник ДБР, на території Вишгородського району Київської області розміщена лівобережна захисна гребля «Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго». Її протяжність – понад 65 кілометрів площею три тисячі гектарів. Вона є гідротехнічною спорудою, яка належить до об’єкта державної власності, який перебуває у віданні Мінекономіки.

Водночас видача дозволу на виділення земель на території може бути лише в оренду для сінокосіння чи випасання, ведення лісогосподарської, мисливської або рибогосподарської діяльності.

Він додав, що, як приклад, забудова прибережної території ускладнила працівникам Київської ГЕС здійснення регламентних та інших робіт. Проте земля розташована в мальовничому місці, недалеко від мегаполіса і є привабливою для забудовників та клієнтів. На цій території протягом останніх десяти років «як на дріжджах» почали зростати елітні котеджні містечка.

Котеджне містечко Goodlife park
Котеджне містечко Goodlife park
Фото: goodlifepark.ua

«У січні 2022 року Бюро передали розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння земель та гідротехнічних споруд на території Київської області, яке з 2014 року розслідувалося різними органами досудового розслідування. До схеми, у тому числі причетні посадовці Держгеокадастру та інші чиновники, які є суб’єктами Державного бюро розслідувань. Слідчі ДБР з 2022 року активно включились в роботу, провели великий обсяг слідчих дій, провели багато необхідних експертиз, які дали змогу довести причетність до цієї оборудки не лише місцевих чиновників та посадовців Держгеокадастру Київщини, а й відомих бізнесменів – забудовників», – розповіли в ДБР.

Правоохоронці вже задокументували незаконну приватизацію понад 7 гектарів. Наразі вживаються заходи щодо доведення причетності вказаних осіб до заволодіння близько 300 гектар земель орієнтовною вартістю 1,1 млрд гривень.

«На даний час установлено 12 осіб причетних до оборудки, але це далеко не весь список. Серед тих хто вже отримав підозри – три відомі бізнесмени, які поділили між собою територію, «домовились» з усіма, хто приймає потрібні для них рішення та почали реалізовувати свою оборудку», – зазначили в ДБР.

Що цікаво, чиновники видавали землю на території Київської ГЕС начебто для ведення господарства, в тому числі – підставним особам, яких підшуковували підручні бізнесменів за 1 тисячу гривень. Потім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалось будівництво елітного житла, яке продавалося за ціною від 500 тисяч доларів США і вище, але при цьому новому власнику продавалася лише земельна ділянка, податки від продажу будинку не нараховувалися і не сплачувалися. 

Щоб уникнути встановленої процедури введення житлового будинку в експлуатацію видавались довідки, у яких вказувалось свідомо неправдиві дані про те, що будинки побудовані до 1991 року.

«Наразі повідомлено про підозру чотирьом фігурантам за ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застав», – підкреслили в ДБР.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру 12 особам, імовірно причетними до розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС.

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Теги: земля забудова розслідування ДБР Ігор Мазепа

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