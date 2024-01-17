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ДБР оголосило підозру бізнесмену Гринкевичу та його сину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР оголосило підозру бізнесмену Гринкевичу та його сину
Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича
фото: пресслужба ДБР

Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, його сина Романа та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній.

Бюро викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

ДБР оголосило підозру бізнесмену Гринкевичу та його сину фото 1

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

П’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Членів злочинної організації затримано та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Також на виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю. 

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Теги: суд ДБР шахрайство

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