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ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
За інформацією правоохоронців, хабар бізнесмен пропонував за повернення майна, яке було вилучено у підконтрольних йому компаній
фото: скріншот з відео

За даними слідства, один з найбільших постачальників Міноборони намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань

Українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє ДБР у Telegram.

«Співробітники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який пропонував $500 тис. одному з керівників Головного слідчого управління ДБР», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, хабар бізнесмен пропонував за повернення майна, яке було вилучено у підконтрольних йому компаній.

У Бюро нагадують, що кілька місяців тому відкрили кримінальну справу за фактом оборудок із закупівлею одягу та білизни для українських військових. Компанії підозрюваного бізнесмена виграли 23 тендери на постачання одягу на понад 1,5 млрд грн.

Слідство встановило, що виконували оборонні замовлення підконтрольні бізнесменові компанії, які не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання одягу для потреб Міністерства оборони України. Така ситуація призвела до збитків на 1,2 млрд грн та зриву поставок.

Підприємства не виконали шість контрактів. Але водночас замовники отримали кошти як за повне виконання зобов'язань. Перевіряється причетність до оборудок колишніх чиновників Міноборони.

Наразі вирішується питання про підозру для бізнесмена, а також обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України. 

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.

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Теги: війна ДБР Міноборони хабар

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