Затримання Ігоря Мазепи. ДБР пояснило, чим загрожувала забудова земель Київської ГЕС

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід затриманим фігурантам справи

Злочинна організація, яку правоохоронці викрили ще торік, збудувала котеджі на землі Київської гідроелектростанції, що є неприпустимим і напряму ставить під загрозу функціонування критичної інфраструктури Києва, повідомила в ефірі телемарафону радниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

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«Ділянки, на яких розташовані гідротехнічні споруди, а це ми з вами прекрасно розуміємо – критична інфраструктура столиці. Зараз мова йде про 7 га землі. Їх переоформили на підставних осіб, аби збудувати на них котеджні містечка», – сказала радниця.

Вона зазначила, що 18 січня працівники ДБР затримали організатора схеми протиправного заволодіння землями Київської ГЕС та ще трьох його спільників. В тому числі затриманий брат організатора оборудки, їм повідомлено про підозри.

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За словами Сап'ян, процес розслідування цієї махінації потребує часу, оскільки самі оборудки здійснені за масштабною та складною схемою, проте слідство дійшло до тієї позначки, коли оголошенні підозри мають змістовну доказову базу.

«Саме зараз було викрито ці махінації. І тому оголошується підозра. Це тривалий процес, тому що оборудки доволі непрості були», – пояснила радниця ДБР.

Нагадаємо, Державне бюро розслідування підтвердило затримання на кордоні організатора оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Крім того, були й затримані ще три його спільники в різних регіонах України.

В повідомленнях правоохоронців не вказано ім'я підозрюваного, але обставини справи вказують на бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, якого затримано під час проходження україно-польського кордону.

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Зокрема зазначається, що 18 січня оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції спільно з ДБР та Офісом генерального прокурора затримали бізнесмена-засновника інвестиційної компанії під час його спроби перетнути кордон України з Польщею. Також правоохоронці затримали його брата та ще двох спільників.

За даними слідства, протягом 2020-2021 років засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації з використанням корупційних зв’язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі вартістю понад 20 млн грн:

«Понад 7 га земель водного фонду вздовж Київської дамби між селами Хотянівка та Лебедівка незаконно відчужили з державної власності та безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Їх шукали через соціальні мережі та за винагороду пропонували поставити підпис на паперах.

В подальшому захоплені землі на папері перепродавали крупним забудовникам, а ті будували замість садів – котеджні містечка. Власне, саме на їхнє замовлення, зловмисники і провернули земельну оборудку. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, отримували технічні паспорти з фіктивними даними.

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Відповідно до документів, будинки звели господарським способом в 1991 році. Такі маніпуляції давали можливість зареєструвати право власності на будівлю без отримання відповідних дозволів і погоджень в Державній інспекції архітектури та містобудування України».

У незаконній схемі також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру, зазначають прокурори.