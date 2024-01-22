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Військовослужбовця Нацгвардії підозрюють у вбивстві чотирьох людей – ДБР

Христина Петренко
glavcom.ua
Військовослужбовця Нацгвардії підозрюють у вбивстві чотирьох людей – ДБР
Нацгвардійця затримали «по гарячих слідах»
фото ілюстративне

Військовослужбовцю загрожує довічне позбавлення волі

Державне бюро розслідувань затримало на Донеччині військовослужбовця Нацгвардії, який, за даними слідства, застрелив двох поліціянтів та двох жінок у місті Лиман. Про це йдеться в повідомленні ДБР.

У відомстві розповіли, що зранку 21 січня жителька Лиману викликала слідчо-оперативну групу поліції через конфлікт з військовослужбовцем.

Через певний час з поліціянтами, які виїхали на виклик, зник зв’язок, тож до заявників події поїхала інша група. На місці правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

У ДБР кажуть, що «по гарячих слідах» правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ст. 348 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

Нацгвардійцю може загрожувати довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області правоохоронці попередили замовне вбивство. Місцевий мешканець хотів смерті свого сусіда за 10 тисяч доларів.

За інформацією правоохоронців, мешканець одного з сіл Одеського району вирішив убити свого сусіда, з яким він мав неприязні стосунки. Для цього він шукав виконавців.

Для забезпечення алібі замовник на кілька днів до вбивства виїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння злочину.

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Теги: розслідування ДБР Нацгвардія Лиман вбивство

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