Військовослужбовця Нацгвардії підозрюють у вбивстві чотирьох людей – ДБР

Військовослужбовцю загрожує довічне позбавлення волі

Державне бюро розслідувань затримало на Донеччині військовослужбовця Нацгвардії, який, за даними слідства, застрелив двох поліціянтів та двох жінок у місті Лиман. Про це йдеться в повідомленні ДБР.

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У відомстві розповіли, що зранку 21 січня жителька Лиману викликала слідчо-оперативну групу поліції через конфлікт з військовослужбовцем.

Через певний час з поліціянтами, які виїхали на виклик, зник зв’язок, тож до заявників події поїхала інша група. На місці правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

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У ДБР кажуть, що «по гарячих слідах» правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ст. 348 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

Нацгвардійцю може загрожувати довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області правоохоронці попередили замовне вбивство. Місцевий мешканець хотів смерті свого сусіда за 10 тисяч доларів.

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За інформацією правоохоронців, мешканець одного з сіл Одеського району вирішив убити свого сусіда, з яким він мав неприязні стосунки. Для цього він шукав виконавців.

Для забезпечення алібі замовник на кілька днів до вбивства виїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння злочину.