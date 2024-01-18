Засновника компанії Concorde Capital затримано на кордоні

Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону на КПП «Шегині»

Адвокати бізнесмена заявили, що під час обшуків силовики вибили двері бізнес-центру

Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. Про це ЕП повідомило джерело в правоохоронних органах.

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За даними співрозмовника видання, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

Також видання NV з посиланням на власні джерела зазначає, що ДБР проводить обшуки в офісі Concorde Capital. А справа пов’язана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміумкласу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині.

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Адвокати бізнесмена в коментарі ЕП заявили, що під час обшуків силовики вибили двері бізнес-центру.

«При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов‘язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах», – йдеться в коментарі.

Паралельно з цим на переході «Шегині» відбулось затримання Ігоря Мазепи. Адвокати бізнесмена наголошують, що їхній клієнт останнім часом часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях.

«Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій. Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші», – додали в коментарі.

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Також юристи підтвердили, що саме кримінальне провадження стосується зведення нерухомості (котеджних містечок) ще у 2013 році.

«Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес, зокрема у корпоративному спорі щодо Майницького родовища за участю інвест-банкіра», – резюмували адвокати.

Нагадаємо, власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа оголосив збір коштів на заставу для ексголови правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва.