Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Засновника компанії Concorde Capital затримано на кордоні

Христина Петренко
glavcom.ua
Засновника компанії Concorde Capital затримано на кордоні
Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону на КПП «Шегині»
фото з відкритих джерел

Адвокати бізнесмена заявили, що під час обшуків силовики вибили двері бізнес-центру

Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. Про це ЕП повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними співрозмовника видання, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

Також видання NV з посиланням на власні джерела зазначає, що ДБР проводить обшуки в офісі Concorde Capital. А справа пов’язана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміумкласу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині.

Адвокати бізнесмена в коментарі ЕП заявили, що під час обшуків силовики вибили двері бізнес-центру.

«При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов‘язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах», – йдеться в коментарі.

Паралельно з цим на переході «Шегині» відбулось затримання Ігоря Мазепи. Адвокати бізнесмена наголошують, що їхній клієнт останнім часом часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях.

«Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій. Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші», – додали в коментарі.

Також юристи підтвердили, що саме кримінальне провадження стосується зведення нерухомості (котеджних містечок) ще у 2013 році.

«Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес, зокрема у корпоративному спорі щодо Майницького родовища за участю інвест-банкіра», – резюмували адвокати.

Нагадаємо, власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа оголосив збір коштів на заставу для ексголови правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва.

Читайте також: Податкова проти металургів. Concorde Capital оцінив шанси сторін у судах
Теги: обшук бізнес Україна кордон ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Треба звикнути до думки, що всім, на фронті і в тилу, треба дружно впахувати на Перемогу
Передбачення на 2024 рік від військової
1 сiчня, 14:00
Кушнір передав весь свій бізнес дружині у 2010 році, коли його запросили на держслужбу
«Я все передав дружині». Глава «Київміськбуду» після відставки пояснив свої великі статки
21 грудня, 2023, 12:02
Внаслідок вчорашньої атаки у Києві поранено десятки людей, є загиблі
«Мова, яку розуміє Путін». Польща закликала відповісти РФ на масовану ракетну атаку
3 сiчня, 10:35
Латвія планує передати будівлю «Дому Москви» у власність держави
Спецслужби Латвії провели обшуки у «Домі Москви». У росіян істерика
23 грудня, 2023, 07:43
24 грудня після 9 ранку був розблокований пункт пропуску «Шегині», який з 27 листопада блокувався
На польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки
25 грудня, 2023, 21:53
Янукович зі своєю охороною за часи президенства
Охорона Януковича, яка допомогла йому втекти, отримала підозру (відео)
11 сiчня, 17:05
Мільйон снарядів для України: чи встигне ЄС їх виробити до весни?
Мільйон снарядів для України: чи встигне ЄС їх виробити до весни?
11 сiчня, 21:41
Україна та Велика Британія уклали безпрецедентну безпекову угоду
«Сигнал Путіну»: що пишуть західні ЗМІ про візит Сунака до Києва
13 сiчня, 14:29
У результаті застосування зброї правоохоронці вбили 48 та поранили 90 учасників акцій протесту
Справа Майдану: ДБР передало до суду матеріали щодо безпосередніх вбивць активістів
Вчора, 11:53

Кримінал

Засновника компанії Concorde Capital затримано на кордоні
Засновника компанії Concorde Capital затримано на кордоні
Суддю Майдану Олену Ізовітову-Вакім визнано невідповідною посаді
Суддю Майдану Олену Ізовітову-Вакім визнано невідповідною посаді
ДБР оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Гринкевича
НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного суду
НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного суду
СБУ провела обшуки у Львівській ОВА
СБУ провела обшуки у Львівській ОВА
Стеження за журналістами Bihus.Info: як відреагувала Служба безпеки України
Стеження за журналістами Bihus.Info: як відреагувала Служба безпеки України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Цінитель самокатів експрем’єр Гончарук отримав нову посаду і відразу пересів на Tesla
33K
У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян
21K
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
18K
Українські безпілотники влучили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі – джерела
11K
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни
11K
РПЦ покарала відомого архімандрита, який виступив проти війни і викрив злочинну суть «русского мира»

Новини

Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:13
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Вчора, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua