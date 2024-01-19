Затримання бізнесмена Мазепи: ДБР повідомило деталі (фото, відео)

За даними ДБР, організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС

Державне бюро розслідування підтвердило затримання на кордоні організатора оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Крім того, були й затримані ще три його спільники в різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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В повідомленнях правоохоронців не вказано ім'я підозрюваного, але обставини справи вказують на бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, якого затримано під час проходження україно-польського кордону.

Зокрема зазначається, що 18 січня оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції спільно з ДБР та Офісом генерального прокурора затримали бізнесмена-засновника інвестиційної компанії під час його спроби перетнути кордон України з Польщею. Також правоохоронці затримали його брата та ще двох спільників.

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За даними ДБР, організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури –Київської ГЕС. затримали вчора, 18 січня спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон.

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Також в різних регіонах України затримано ще три учасники злочинної організації, у тому числі брата організатора.

За даними слідства, протягом 2020-2021 років засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації з використанням корупційних зв’язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі вартістю більше 20 млн грн.

«Понад 7 га земель водного фонду вздовж Київської дамби між селами Хотянівка та Лебедівка незаконно відчужили з державної власності та безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Їх шукали через соціальні мережі та за винагороду пропонували поставити підпис на паперах.

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В подальшому захоплені землі на папері перепродавали крупним забудовникам, а ті будували замість садів – котеджні містечка. Власне, саме на їхнє замовлення, зловмисники і провернули земельну оборудку. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, отримували технічні паспорти з фіктивними даними.

Відповідно до документів, будинки звели господарським способом в 1991 році. Такі маніпуляції давали можливість зареєструвати право власності на будівлю без отримання відповідних дозволів і погоджень в Державній інспекції архітектури та містобудування України».

У незаконній схемі також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру, зазначають прокурори.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у незаконній приватизації державного майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а засновнику інвестиційної компанії ще й у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній.

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Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у перевищення влади або службових повноважень двом колишнім керівникам Держгеокадастру у Київській області.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. За даними співрозмовника видання, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.