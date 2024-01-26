Виплачував «бойові» доньці командира: на Рівненщині викрито схему

Військовому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років

Чоловік свою вину визнав та відшкодував державі завдані збитки у повному обсязі

На Рівненщині заступник командира військової частини виплачував «бойові» доплати підлеглій – доньці іншого військовослужбовця. Про викриту схему зловживання доплатами повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними слідства, чоловік, обіймаючи посаду т.в.о. командира військової частини, підписував документи для видачі грошового забезпечення військовослужбовиці, яка 11 місяців не приходила на службу та не виконувала свої посадові обов’язки. Йдеться про приблизно 500 тис. грн виплат із держбюджету.

Сама військовослужбовиця є донькою іншого заступника командира частини. У жовтні 2023 року їй повідомили про підозру за фактом самовільного залишення місця служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Працівники ДБР 20 квітня провели низку обшуків на території цієї військової частини та за місцем проживання вказаних осіб. За результатами слідчих дій їм повідомили про підозри, відповідно до ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Заступник командира військової частини обвинувачується в недбалому ставленні до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Також, за рішенням суду, вони повинні відшкодувати державі протиправно виплачені кошти.

Нагадаємо, СБУ викрила полковника та його спільника на розкраданні коштів в оборонці. Йдеться про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів.

Раніше повідомлялось, що високопосадовець КМВА допомагав депутатам Київради уникнути військової служби.