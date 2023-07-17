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Справи Майдану: ексберкутівець уникнув вʼязниці через закінчення строків давності

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справи Майдану: ексберкутівець уникнув вʼязниці через закінчення строків давності
Роман Панченко отримав громадянство РФ
фото: Watchers.Media

Панченка визнано винуватим у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту

Сьогодні, 17 липня, Голосіївський райсуд Києва звільнив ексбійця київського спецпідрозділу «Беркут», якого підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану,  Романа Панченко від відбування покарання через закінчення строків давності. Про це повідомляє Watchers.Media.

Як зазначається, свідчення Панченка стали основою для фабрикації справи щодо протестувальника Кудінова під час подій Майдану.

«Голосіївський райсуд Києва визнав Панченка винуватим у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту та у наданні неправдивих показань, проте звільнив від відбування покарання через закінчення строків давності», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 2021 рік Панченко працював заступником командира взводу у полку поліції особливого призначення в Дніпропетровській області.

Як повідомлялося, дванадцять ексбійців київського спецпідрозділу «Беркут», яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, проживають на території Росії. Десять з них отримали російське громадянство, ще двом надали дозвіл на проживання у статусі біженців. Роману Панченку надали громадянство РФ 20 січня 2015 року у Тамбовській області.

Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва продовжив до 17 березня арешт п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут», обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Як повідомлялося, 4 січня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт екс-керівника громадської безпеки столичної поліції, який надавав незаконний наказ бійцям спецпідрозділу «Беркут» на силове звільнення Майдану Незалежності від учасників акції протесту, що призвело до тяжких наслідків.

Теги: наказ Беркут громадянство звільнення Евромайдан

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