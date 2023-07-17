Справи Майдану: ексберкутівець уникнув вʼязниці через закінчення строків давності

Панченка визнано винуватим у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту

Сьогодні, 17 липня, Голосіївський райсуд Києва звільнив ексбійця київського спецпідрозділу «Беркут», якого підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, Романа Панченко від відбування покарання через закінчення строків давності. Про це повідомляє Watchers.Media.

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Як зазначається, свідчення Панченка стали основою для фабрикації справи щодо протестувальника Кудінова під час подій Майдану.

«Голосіївський райсуд Києва визнав Панченка винуватим у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту та у наданні неправдивих показань, проте звільнив від відбування покарання через закінчення строків давності», – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що станом на 2021 рік Панченко працював заступником командира взводу у полку поліції особливого призначення в Дніпропетровській області.

Як повідомлялося, дванадцять ексбійців київського спецпідрозділу «Беркут», яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, проживають на території Росії. Десять з них отримали російське громадянство, ще двом надали дозвіл на проживання у статусі біженців. Роману Панченку надали громадянство РФ 20 січня 2015 року у Тамбовській області.

Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва продовжив до 17 березня арешт п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут», обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Як повідомлялося, 4 січня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт екс-керівника громадської безпеки столичної поліції, який надавав незаконний наказ бійцям спецпідрозділу «Беркут» на силове звільнення Майдану Незалежності від учасників акції протесту, що призвело до тяжких наслідків.