Біля офісу Пригожина у Санкт-Петербурзі силовики знайшли набиту грошима «Газель»

Припарковану на вулиці автівку правоохоронці вирішили перевірити на наявність вибухонебезпечних речовин

У петербурзькому готелі «Трезіні», який, імовірно, належить Євгену Пригожину, пройшли обшуки. Правоохоронці виявили «Газель» із 4 млрд рублів п’ятитисячними купюрами. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Припарковану на вулиці автівку правоохоронці вирішили перевірити на наявність вибухонебезпечних речовин. Коли машину відкрили, виявили коробки, набиті п'ятитисячними купюрами.

Пригожин підтвердив, що гроші з «Газелі» належать йому. У новій заяві він зазначив, що у нього виявлено «не одну газельку з грошима», а «газельку та два автобусики», в яких лежали гроші.

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«Там лежали гроші на видачу заробітної плати, так звані компенсації «вантаж 200» та інші питання. ПВК «Вагнер» живе десять років, використовуючи виключно готівку, що і написано в контракті. А я цього ретельно дотримуюся. Коли ми працювали в Африці, на Україні та в інших країнах, коли кошмарили Америку, то всіх влаштовувала готівка. А тепер прийшли з обшуками. Нічого страшного. Готівку дійсно було знайдено», – заявив Пригожин.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

«Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

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Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.