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Біля офісу Пригожина у Санкт-Петербурзі силовики знайшли набиту грошима «Газель»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Біля офісу Пригожина у Санкт-Петербурзі силовики знайшли набиту грошима «Газель»
Правоохоронці виявили «Газель» із 4 млрд рублів п’ятитисячними купюрами
фото з відкритих джерел

Припарковану на вулиці автівку правоохоронці вирішили перевірити на наявність вибухонебезпечних речовин

У петербурзькому готелі «Трезіні», який, імовірно, належить Євгену Пригожину, пройшли обшуки. Правоохоронці виявили «Газель» із 4 млрд рублів п’ятитисячними купюрами. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Припарковану на вулиці автівку правоохоронці вирішили перевірити на наявність вибухонебезпечних речовин. Коли машину відкрили, виявили коробки, набиті п'ятитисячними купюрами.

Пригожин підтвердив, що гроші з «Газелі» належать йому. У новій заяві він зазначив, що у нього виявлено «не одну газельку з грошима», а «газельку та два автобусики», в яких лежали гроші.

«Там лежали гроші на видачу заробітної плати, так звані компенсації «вантаж 200» та інші питання. ПВК «Вагнер» живе десять років, використовуючи виключно готівку, що і написано в контракті. А я цього ретельно дотримуюся. Коли ми працювали в Африці, на Україні та в інших країнах, коли кошмарили Америку, то всіх влаштовувала готівка. А тепер прийшли з обшуками. Нічого страшного. Готівку дійсно було знайдено», – заявив Пригожин.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

«Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

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Теги: гроші міністр Міноборони армія путін наказ військові Сергій Шойгу Telegram президент відео аеродром Євген Пригожин

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