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Тільки повне звільнення української території поверне силу міжнародному порядку – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Тільки повне звільнення української території поверне силу міжнародному порядку – Зеленський
Зеленський пообіцяв зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир
фото: Офіс президента

Президент звернувся до народу та розповів про візит Юн Сок Йоля до Києва

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до народу. Він розповів про зроблену у липні дипломатичну роботу, сьогоднішній візит до Києва корейського лідера Юн Сок Йоля та подякував військовим.

«Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні з візитом у нашій державі – Президент і перша леді Республіки Корея. Дуже важливий візит, дуже важливий напрямок нашої міжнародної роботи. І це перший візит Президента Республіки Корея в Україну за весь час відносин між нашими державами.

Зараз, коли від глобальної підтримки України безпосередньо залежить швидкість завершення війни, ми робимо все можливе, щоб така підтримка була максимально інтенсивною, максимально змістовною.

Уже за 15 днів липня були переговори, зустрічі, заходи з лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Чехії, Польщі. Також Словаччини, Болгарії, Литви, Швеції, Португалії, Іспанії та Канади, Австралії та Нової Зеландії, Південно-Африканської Республіки, Гвінеї-Бісау. Генсек НАТО Столтенберг, Президент Європейської ради Мішель, Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, Вселенський патріарх Варфоломій.

Звернення до студентської спільноти Аргентини, спілкування з найбільшими й найбільш перспективними американськими інвесторами та керівниками компаній.

Сьогодні – дуже змістовно – пан Президент Республіки Корея. І ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі та для всіх наших людей.

Одне з найстрашнішого, що приносить війна, це розділення… Ми не можемо залишити жодної нашої людини, жодного міста й села в російській неволі. Всюди, де триває російська окупація, панують насильство, приниження людей. Я вдячний усім нашим партнерам – кожному лідеру, кожному політику, громадському діячу, кожній країні, які справді підтримують нас у тому, що тільки повне звільнення всієї нашої української території дасть змогу повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах.

І, звичайно, моя вдячність усім нашим воїнам. Ці тижні на передовій були дуже важливі. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад. Артилеристи 55-ї окремої бригади «Запорізька Січ». 47-ма окрема механізована бригада «Маґура». Десантники «Сімдесятдевʼятки». 3-тя окрема штурмова бригада. 5-та окрема штурмова бригада. 80-та окрема бригада ДШВ. 57-иа окрема мотопіхотна бригада.

Я дякую всім вам! Ви – просто всі молодці! Всі, хто хоробро, стійко, сильно б’ється заради України!

Україна обов’язково переможе!»

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі. Корейський лідер прибув в Україну з неоголошеним візитом, відвідав Бучу та Ірпінь

Теги: переговори звільнення перша леді окупація президент Володимир Зеленський українці війна

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