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Парламент ухвалив закон про виплати військовим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент ухвалив закон про виплати військовим
фото з відкритих джерел

Передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану

Сьогодні, 28 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо виплат військовим. Проєкт №9342 у другому читання підтримали 311 депутатів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, закон передбачене законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану:

  • які виконують завдання, – від 30 000 до 100 000 грн;
  • які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира - 20 100 грн;
  • строкової військової служби – 6 000 грн;
  • курсантам –2 350 грн;
  • інструкторам у військових частинах – від 15 000 до 30 000 грн;

Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

  • всім військовослужбовцям – частина щорічної відпустки 30 днів (зараз – 10 днів);
  • курсантам – канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз немає, у мирний час зимова – 15, літня - 30);
  • військовослужбовцям строкової служби - 30 днів (зараз немає, в мирний час – 10 днів);

Також передбачене:

  • недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;
  • удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформленням відповідних документів.
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Теги: Верховна Рада соцвиплати депутат гроші Олексій Гончаренко закон відпустка звільнення поранення

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