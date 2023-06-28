Парламент ухвалив закон про виплати військовим

Передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану

Сьогодні, 28 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо виплат військовим. Проєкт №9342 у другому читання підтримали 311 депутатів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Як повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, закон передбачене законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану:

які виконують завдання, – від 30 000 до 100 000 грн;

які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира - 20 100 грн;

строкової військової служби – 6 000 грн;

курсантам –2 350 грн;

інструкторам у військових частинах – від 15 000 до 30 000 грн;

Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

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всім військовослужбовцям – частина щорічної відпустки 30 днів (зараз – 10 днів);

курсантам – канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз немає, у мирний час зимова – 15, літня - 30);

військовослужбовцям строкової служби - 30 днів (зараз немає, в мирний час – 10 днів);

Також передбачене: