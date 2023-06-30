ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов

Кирило Буданов: «Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ»

Після спроби заколоту «вагнерівців», ФСБ отримала завдання ліквідувати їхнього ватажка Євгена Пригожина. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

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«Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже», – зазначив Буданов.

При цьому він наголосив – так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими.

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«Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?» – сказав Буданов.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.